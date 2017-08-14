ininal API platformu devrede

Finansal servisler genellikle regülasyonlara ve zorunlu işletme lisanslarına tabi olup dışarıdan erişime kapalı servisler olsalar da, bankacılık servislerine dışarıdan erişim sunan API'ler şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Avrupa Ödeme Sistemleri Kanunu (PSD2), finans kuruluşlarının zorunlu olarak API’lerini kullanıma açmalarını ve finansal işlem becerilerini herkesle açıkça paylaşmaları gerektiğini öne sürerken, bazı bankalar şimdiden bu düzenlemeye ithafen kendi API'lerini yayınlayarak bu yeni düzenlemeye hazır olduklarını iddia ediyorlar.

Yine de hala ödeme ve para transferi gibi temel finansal işlemler dışarıdan erişime kapalı durumda. Birçok banka ve finans kuruluşunun yakın gelecekte kendi API'lerini yayınlaması bekleniyor, bu durumun ortaya çıkaracağı rekabette yazılımcılar ve girişimciler için en önemli karar noktalarından biri ise sunulan API’lerin becerileri olacak.

1 milyonu aşkın kullanıcı hesabı, 2 milyonun üzerinde ön ödemeli MasterCard satan ve 600.000'den fazla aktif aylık kullanıcıya sahip olan fintech şirketlerinden ininal, finansal servislerin gelişmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi adına API platformunu yazılımcılara, girişimlere ve şirketlere açtı.

ininal'ın API platformuyla sunduğu ana beceriler arasında, hesap oluşturma, debit MasterCard oluşturma, bakiye yüklemesi, para transferi, toplu ödeme yapmak gibi yetenekler mevcut. ininal API ile kullanıcı hesabı oluşturma, ininal sanal MasterCard oluşturma, kullanıcı hesabına ve / veya karta para yükleme ve bir ininal MasterCard’tan başka bir ininal MasterCard'a para gönderim yapılabiliyor.

Geliştiricilerin kayıt formunu doldurduktan sonra kullanabildikleri API servisleriyle ilgili olarak ininal CEO'su Ömer Suner şunları söyledi:

"API konusu bizim için yeni değil, 3 yıl önce bu konudaki ilk işbirliklerimizi Samsung, Pfizer ve Groupama gibi şirketlerle başlattık. Her biri sunduğumuz finansal yetenekleri kendilerine has biçimde kullandı. Bu şirketlerin yanı sıra BiTaksi, Sinemia ve Manibux gibi Türkiye’deki öncü startup’lara da kendi çözümlerini geliştirmeleri için ininal API servislerini açtık. Amacımız herkese aynı ayrıcalıkları sağlayarak güvenilir ve uygun maliyetli finansal çözümler yaratmalarına yardımcı olmak. Bu yetenekleri büyük şirket - küçük şirket ayrımı yapmadan herkese açmamızın arkasındaki motivasyon da bu. Böylece şirketler riskli konularla uğraşıp odaklarını dağıtmadan esas işlerine ve büyümeye konsantre olabilirler"

ininal CTO’su Barış Alayoğlu ise “ininal’ı ilk günden itibaren microservices mimarisiyle geliştiriyoruz. Her yeniliği API'mize eklememiz oldukça kolay. Mevcut becerilerimize ek olarak hesaptan para çekme, fatura ödeme, müşteri ve kart bilgileri güncelleme gibi becerileri de yakın gelecekte yayınlayacağız” şeklinde konuştu.

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