Google, birinci arama motoru olmak için Apple'a ödeme yapmış

Lider olmak değil, lider kalmak zordur derler. Google, durumun farkında olmalı ki, Apple'a yıllardır özel bir ücret ödüyor.

Bu özel ücretin karşılığında ise iPhone ve iPad'lerde Google varsayılan arama motoru olarak kalabiliyor. Yani, yeni bir cihaz ile hiçbir ayar yapmadan internet araması yapınca, arama sonuçlarını Google getiriyor.

Böylece Google daha çok sayfa gösteriyor, daha çok reklam gösteriyor. Daha çok para kazanıyor. En büyük geliri reklam; 79,38 milyar dolar ile toplam gelirin yüzde 88'ini oluşturuyor.

Google'ın yıllara göre reklam gelirleri

Sadece iPhone'ları, hatta sadece geçen yılın son çeyreğinde satılan iPhone'ları bile düşünsek, bu çabanın ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Satılan telefonların yaklaşık yüzde 18'sini iOS oluşturuyor. Android'in de yüzde 82'ye yaklaşan payını düşünürsek, Google böylece mobil aramanın yüzde 99'unu elinde tutuyor. Mobil web kullanımı ise yüzde 50'yi aşarak masaüstünü geçmiş durumda.

İşletim sistemine göre 2016 4. çeyrekte telefon satışları

Peki neden en büyükken daha büyük olmaya çalışıyor? Bu da yazımın ilk cümlesinde gizli. Lider olmak değil, kalmak zor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DİJİTAL REKLAM ŞİRKETİ GOOGLE

Zira Google dünyanın en büyük arama motoru olmanın, en yaygın kullanılan mobil işletim sistemine sahip olmanın yanı sıra, en büyük reklam şirketi olma özelliğine sahip.

En büyük rakibi Facebook'u üçe katlayan şirket, Facebook ile birleştirildiğinde dijital reklam pastasının beşte birine hâkim. 2012 yılında yüzde 10,6 olan Google ve Facebook'un tüm dijital reklam pastasından aldığı pay, 2015'te yüzde 16,3'e, 2016'da ise yüzde 20'ye çıkmış durumda. Google hem büyümek hem de rakibiyle arasını açmak için doğru bir hamle yapmış.

Dünya genelinde internet kullanımı cihaz oranları

Peki bu hamlenin bedeli ne? Şirketin 2014'te 1 milyar dolar ödediğini biliyoruz. Bu, Apple'ın Google'dan kendi ürünleri üzerinden kazandığı reklam gelirinden pay istemek için açtığı davanın sonucunda oldu.

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Bu arada yapılan anlaşmanın detayları belirsiz, fakat Bernstein adlı analiz şirketine göre oran %34'te sabitlendi. Yani Google iOS'lu cihazlardan gelen aramalardan elde ettiği reklam gelirinin yüzde 34'ünü Apple'a vermeyi kabul etti.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in toplam geliri

Yeni bir analiz ise 2016'da bu miktarın 3 milyar doları geçtiği yönünde. Bu, Apple'a da yarıyor. Şirketin toplam faaliyet kârının yüzde 5'ine, bu alandaki büyümenin de yüzde 25'ine tekabül ediyor. Hiç fena değil!

SIRADA NE VAR?

Apple, diğer yandan Servisler kategorisindeki gelirlerini büyütmeye çalışıyor. Bu kategoride App Store'da satılan uygulamalar baş sırayı çekiyor. Bunu ise, Google'ın ödemesi izliyor.

Şirketin tahminlerine göre, sırada Apple'ın AppStore için reklam satmaya başlaması olabilir. Böylece Apple varsayılan uygulamaları belirlemeyi, Google ile yaptığı gibi kârlı bir işe dönüştürebilir.

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