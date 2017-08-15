Segway, yeni scooter'ları KickScooter'ı piyasaya sunmaya hazırlanıyor

Segway'in yeni scooter'ı KickScooter hem akıllı telefon uygulanmasından faydalanıyor hem de sürüş tercihlerini destekleyen kullanışlı özellikler sunuyor.



Segway Europe B.V. Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Richard van Santen, “KickScooter’larımız ile hızla büyüyen diğer bir tüketici pazar segmentine giriş yaptığımız ve bu yeni ürünleri dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan IFA’da lanse ettiğimiz için heyecanlıyız." dedi.



ES1 scooter modeli 20 km/saat azami sürate ve yaklaşık 25 km’lik bir menzile sahipken, ES2 modeli yaklaşık 25 km/saat azami sürate ulaşabilir ve yaklaşık 25 km’lik azami menzile sahip.



Her iki KickScooter da çok hafif ve tek dokunuşlu katlama sistemine sahip. Toplu ulaşım araçlarında veya arabada kolay bir şekilde taşınabilir böylece sürücüler pratik bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilir ya da sadece eğlence amaçlı bir sürüş yapabilir. Arzu eden sürücüler her iki E-Scooterı'da opsiyonel ikinci bir pil ile donatabilirler.

Bu ek donanım sürüş mesafesini 45 km’ye kadar çıkarır ve ES2 sürücülerinin saatte 30 km’ye varan hızlara ulaşmasına, daha fazla yol katetmelerine ve biraz daha dik eğimleri çıkmalarına olanak sağlıyor. Ninebot by Segway KickScooter’larının 2017’nin 4. çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

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