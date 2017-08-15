TEKNOLOJİ

Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'

15 Ağustos 2017 Salı, 18:45:07 HABERTURK.COM

ABD'deki aşırı sağcıların yaptığı gösterileri protesto ederken, kalabalığın arasına dalan bir otomobilin ezmesi sonucu hayatını kaybeden Heather meyer, Daily Stormer adlı web sitesinin ırkçı söylemlerine hedef oldu. Bunun üzerine teknoloji şirketleri, yayını kendi hizmetlerini kullanmaktan men ettiler. İşte şirketler, iptal ve yasaklalar ile sebepleri...

  • 1 Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'
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    ABD'nin Virginia eyaletinde, köleleri savunan Konfederasyon Generali Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması sonrası, aşırı sağcılar yürüyüş çağrısı yapmıştı.

  • 2 Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'
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    Geçen hafta sonu Virginia'nın Charlottesville şehrinde toplanan aşırı sağcı gruplar arasında Neo-Naziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar, Ku Klux Klan yanlıları bulunuyordu.

  • 3 Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'
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    Amerikan İç Savaşı'nı Konfederasyon güçleri kaybedince, kölelik de kaldırıldı. Ancak siyahîlere olan ırkçı yaklaşımlar son bulmadı. 

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  • 4 Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'
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    Ku Klux Klan ise ABD merkezli bir siyahî düşmanı hareket olarak 1930'lardan itibaren gizli toplantılar, insan kaçırma ve vahşice öldürme olaylarıyla akılda kaldı.

  • 5 Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'
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    Elbette İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'deki Nazi yanlıları da Yahudiler başta olmak üzere birçok insana düşman oldular.

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