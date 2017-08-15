TEKNOLOJİ
Teknoloji şirketleri ABD'deki ırkçı hareketi 'engelledi'
15 Ağustos 2017 Salı, 18:45:07 | Güncelleme: 19:20:05
HABERTURK.COM
ABD'deki aşırı sağcıların yaptığı gösterileri protesto ederken, kalabalığın arasına dalan bir otomobilin ezmesi sonucu hayatını kaybeden Heather meyer, Daily Stormer adlı web sitesinin ırkçı söylemlerine hedef oldu. Bunun üzerine teknoloji şirketleri, yayını kendi hizmetlerini kullanmaktan men ettiler. İşte şirketler, iptal ve yasaklalar ile sebepleri...
-
1
1
|
25
ABD'nin Virginia eyaletinde, köleleri savunan Konfederasyon Generali Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması sonrası, aşırı sağcılar yürüyüş çağrısı yapmıştı.
-
2
2
|
25
Geçen hafta sonu Virginia'nın Charlottesville şehrinde toplanan aşırı sağcı gruplar arasında Neo-Naziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar, Ku Klux Klan yanlıları bulunuyordu.
-
3
3
|
25
Amerikan İç Savaşı'nı Konfederasyon güçleri kaybedince, kölelik de kaldırıldı. Ancak siyahîlere olan ırkçı yaklaşımlar son bulmadı.
-
4
4
|
25
Ku Klux Klan ise ABD merkezli bir siyahî düşmanı hareket olarak 1930'lardan itibaren gizli toplantılar, insan kaçırma ve vahşice öldürme olaylarıyla akılda kaldı.
-
5
5
|
25
Elbette İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'deki Nazi yanlıları da Yahudiler başta olmak üzere birçok insana düşman oldular.
-
6
6
|
25
Son olaylarda ise, ırkçı yürüyüşe karşı protesto yapan göstericilerin arasına otomobiliyle dalan bir kişi, 19 kişiyi yaraladı ve Heather Heyer'i öldürdü.
-
7
7
|
25
Bunun üzerine aşırı sağcı internet yayını Daily Stormer, Heyer'e fizikî görünümü üzerinden saldıran, onu kötüleyen ve hakkında çeşitli saldırgan ifadeler kullanan bir yazı yayımladı.
-
8
8
|
25
Bunun üzerine sitenin alan adını sağlayan GoDaddy, Daily Stormer'a 24 saat verdiğini ve alan adını iptal edeceğini açıkladı.
-
9
9
|
25
Daily Stormer'ın daha önce dağıttığı anti semitist bir el ilanını internette bulmak mümkün.
-
10
10
|
25
Yayıncılar alan adını Google'a taşımaya karar verdi, ancak teknoloji devi bu durumu hoş karşılamadı.
-
11
11
|
25
Şirketin sözcüsü, sitenin Google hizmet kullanım şartlarına aykırı olduğu için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini belirtti.
-
12
12
|
25
Google'a yakın kaynaklar, şirketin hizmetlerinin şiddeti kışkırtmakta kullanılmasının istenmediğini söylediler.
-
13
13
|
25
Daily Stormer Pasifik saatiyle 07:51'de alan adını Google'a kaydederken, Google alan adını 11:02'de iptal etti.
-
14
14
|
25
Kurumsal bilişim hizmetleri veren Zoho adlı şirket de Daily Stormer ile ilişiğini kestiğini Twitter üzerinden duyurdu.
-
15
15
|
25
Yazı, yayımlandığı haftasonu Facebook'ta 65 bin kez paylaşıldı. Ancak yazının içeriği, Facebook'u da harekete geçirdi.
-
16
16
|
25
Bu paylaşımlar sosyal ağ tarafından birer birer siliniyorlar.
-
17
17
|
25
Şirket, Daily Stormer web sitesindeki yazıya verilen bağlantıların topluluk standartlarını ihlâl ettiğini ve otomatik olarak kaldırıldığını duyurdu.
-
18
18
|
25
Bu otomatik işlem, yazıyı kötüleyen gönderileri kapsamıyor.
-
19
19
|
25
Facebook'un hamlesi de Daily Stormer'ın GoDaddy'yi kaybettiği gün geldi.
-
20
20
|
25
Irkçı yayının YouTube kanalı da kapatıldı. Bunun da sebebinin de, diğer iptallere benzer şekilde hizmet ihlâli olarak belirtildi.
-
21
21
|
25
Duruma tepki gösteren teknoloji şirketlerinden birisi de AirBnB oldu.
-
22
22
|
25
Şirketin CEO'su Brian Chesky, beyaz ırkın üstünlüğünün ve Nazi görüşlerini benimseyenlerin, oda ve ev kiralama hizmetinden atılacaklarını açıkladı.
-
23
23
|
25
AirBnB, bu konuda proaktif davranarak, daha olaylar olmadan müdahale etmesiyle dikkat çekti.
-
24
24
|
25
Aşırı sağcıların geçen Cumartesi buluştuğu ve yukarıda bahsettiğimiz olayların gerçekleştiği Unite the Right (Sağı Birleştir) buluşması öncesinde, Charlottesville'deki gösterilere giden Nasyonal Sosyalist hareket üyelerinin hesaplarını engelledi.
-
25
25
|
25
AirBnB, hesapları hizmet kullanım şartlarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Hesabı iptal edilen bir kullanıcıya giden e-postaya göre, bu kişilerin ileride isimleriyle açacağı hesaplar da yasaktan nasibini alacak.