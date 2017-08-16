TEKNOLOJİ

Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:55:11 HABERTURK.COM

Uber ve Waymo'nun sürücüsüz otomobil davasında incelenen 400 kısa mesajda, rakipler, teknolojileri ve gazeteciler hakkında dobra dobra konuşmalar var

  • 1 Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı
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    Sürücüsüz otomobil davasında, şirketin kurucu ortağı ve eski CEO'su Travis Kalanick'in rakip şirkete geçen mühendisle olan 400 kısa mesajı olay yarattı.

  • 2 Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı
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    Google'ın kardeş şirketi Waymo'nun gizli bilgilerini Uber'e taşımakla suçlanan Anthony Lewandowski ile bir süre önce Uber'den kovulan Travis Kalanick, rakipler, teknolojileri ve gazeteciler üzerine dobra dobra konuşuyor.

  • 3 Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı
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    Olaylarda mühendis Anthony Lewandowski'nin büyük rolü var.

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  • 4 Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı
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    Otonom taşıtlar üzerinde çalışan Lewandowski'nin kurduğu Otto adlı şirket, 2016'da Uber'in ilgi odağıydı.

  • 5 Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı
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    Dava dosyasına, şirketini o sıralar Uber'e 700 milyon dolara satmayı düşünen Lewandowski'nin Uber kurucu ortağı ve CEO'su Kalanick ile olan mesajlaşmaları girdi.

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