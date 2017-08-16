TEKNOLOJİ
Uber davasında kısa mesajlar ortalığı karıştırdı
16 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:55:11 | Güncelleme: 13:24:34
HABERTURK.COM
Uber ve Waymo'nun sürücüsüz otomobil davasında incelenen 400 kısa mesajda, rakipler, teknolojileri ve gazeteciler hakkında dobra dobra konuşmalar var
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Sürücüsüz otomobil davasında, şirketin kurucu ortağı ve eski CEO'su Travis Kalanick'in rakip şirkete geçen mühendisle olan 400 kısa mesajı olay yarattı.
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Google'ın kardeş şirketi Waymo'nun gizli bilgilerini Uber'e taşımakla suçlanan Anthony Lewandowski ile bir süre önce Uber'den kovulan Travis Kalanick, rakipler, teknolojileri ve gazeteciler üzerine dobra dobra konuşuyor.
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Olaylarda mühendis Anthony Lewandowski'nin büyük rolü var.
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Otonom taşıtlar üzerinde çalışan Lewandowski'nin kurduğu Otto adlı şirket, 2016'da Uber'in ilgi odağıydı.
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Dava dosyasına, şirketini o sıralar Uber'e 700 milyon dolara satmayı düşünen Lewandowski'nin Uber kurucu ortağı ve CEO'su Kalanick ile olan mesajlaşmaları girdi.
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Bu satış hakkında Lewandowski'nin gazeteciler hakkındaki yorumu kopan fırtınanın başlangıcı oldu.
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Lewandowski'nin mesajı şöyle: "Gazeteciler bir b*k bilmiyorlar, onların algısına değil gerçeklere odaklanmalısın. Bunu bildiğini biliyorum ama saçmalıkların kararını etkilemesine izin verme."
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Otto'nun hızlı bir şekilde satın alınmasını isteyen Kalanick, belli ki Otto'nun teknolojisinin de kusurları olduğunu görmemiş.
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Uber daha sonra bu şirketi 700 milyon dolara satın aldı. Fakat, Waymo kendi sürücüsüz otomobil teknolojisinin Otto üzerinden Uber'e taşındığı iddiasıyla bir dava açtı.
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13 Şubat 2016'daki bir mesajlaşmada Lewandowski, ilk testin iyi geçtiğini, aracın yoldaki bir kişiye yakın geçtiğini ama temas etmediğini belirtiyor. Yani, az kalsın kaza oluyordu diyor; ancak Kalanick bu durumu dert etmiyor.
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Dünyanın en büyük startup'ının CEO'suyla arkadaş olunca, görüşmeler de biraz farklı oluyor. Lewandowski, gizli kapıda Kalanick'i beklediğini yazarken, Kalanick Uber'in yemek hizmeti UberEats'ten yemek söylüyor.
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Genellikle gece saatlerinde buluşan ikiliden Lewandowski, Kalanick'e otonom sürüş teknolojisinin inceliklerini anlatıyor. Bir yandan da Tesla'nın sürücüsüz otomobil teknolojisini eleştiriyor.
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Lewandowski, Elon Musk'ın konu hakkındaki görüşlerini de "b*ktan" olarak nitelendiriyor. Zira, Tesla o dönem lidar kullanmamayı tercih ediyor. Lidar, araçların engelleri fark etmesini sağlayan bir algılayıcı. Ancak araç mâliyetini artırıyor.
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Musk, Tesla'nın lidar kullanmama sebebini, yağmur, sis, toz ve karlı havalarda algılayıcının görüşünün kapanması olarak belirtmişti. Tesla'nın araçları bu sebeple radar kullanıyor.
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Waymo, Ford ve General Motors ise hem radar hem lidar kullanıyorlar.
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Lewandowski, Musk'ın Tesla'nın sürücüsüz araçlarının yaptığı bazı kazaları da sakladığını belirtirken; test araçlarını takip etmeyi öneriyor. Kalanick ise bu mesajı yanıtlamıyor.
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Kalanick, daha önce Tesla kurucusu ve CEO'su Elon Musk ile sürücüsüz otomobil konusunda ortaklık teklif etmişti. Musk ise bunu reddetti.
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Travis Kalanick, kısa bir süre önce yönetim kurulu kararıyla Uber'deki görevinden kovuldu.
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Uber ve Waymo arasındaki dava başladıktan sonra, gözler hâliye Uber'e çevrildi ve Kalanick'in yarattığı şirket kültürü eleştirilmeye başlandı.
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Google'dan gelen ve Uber'in Mühendislikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Amit Singhal'in Google'daki 15 yıllık çalışma hayatındaki bir cinsel tacizi açıklamakta gecikmesi, Uber'i okların hedefi yaptı.
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Bunlara şirketteki başka bir cinsel taciz iddiası da dahil oldu. İşin en ilginç yanı ise eski kız arkadaşının Kalanick'in durumu bildiğini bir röportajda söylemesi oldu.
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Böylece suçlamalar şirketten çok, şirketin bu hâle gelmesini sağladığı düşünülen kurucu ortak ve CEO Travis Kalanick'e çevrildi.
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