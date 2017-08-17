TEKNOLOJİ

HMD Global, Nokia 8'i tanıttı

17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:32:42 HABERTURK.COM

Nokia 8'i tanıtan HMD Global, her iki kamerayı kullanan 'bothie' adlı bir çekim modunu da duyurdu. İşte telefonun fiyatı, özellikleri ve fotoğrafları

  • 1 HMD Global, Nokia 8'i tanıttı
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    Nokia'nın marka haklarını satın alan HMD Global, şirketin efsane telefonu 3310'u yenileyerek ses getirmişti.

  • 2 HMD Global, Nokia 8'i tanıttı
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    Daha sonra Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 gibi akıllı telefonlarla karşımıza çıktı.

     

  • 3 HMD Global, Nokia 8'i tanıttı
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    Şirketin Android'li telefonları arasına bugün (17 Ağustos) Nokia 8 de katıldı.

     

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  • 4 HMD Global, Nokia 8'i tanıttı
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    Londra'da yapılan bir tanıtımla görücüye çıkan Nokia 8, "Çift Görüş" adlı çift kameralı çekim özelliğiyle dikkat çekiyor.

     

  • 5 HMD Global, Nokia 8'i tanıttı
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    Bu özellik, hem ön hem de arka kamerayı kullarak bir fotoğraf ortaya çıkartıyor.

     

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