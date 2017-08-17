TEKNOLOJİ
HMD Global, Nokia 8'i tanıttı
17 Ağustos 2017 Perşembe, 11:32:42 | Güncelleme: 11:41:35
HABERTURK.COM
Nokia 8'i tanıtan HMD Global, her iki kamerayı kullanan 'bothie' adlı bir çekim modunu da duyurdu. İşte telefonun fiyatı, özellikleri ve fotoğrafları
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Nokia'nın marka haklarını satın alan HMD Global, şirketin efsane telefonu 3310'u yenileyerek ses getirmişti.
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Daha sonra Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 gibi akıllı telefonlarla karşımıza çıktı.
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Şirketin Android'li telefonları arasına bugün (17 Ağustos) Nokia 8 de katıldı.
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Londra'da yapılan bir tanıtımla görücüye çıkan Nokia 8, "Çift Görüş" adlı çift kameralı çekim özelliğiyle dikkat çekiyor.
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Bu özellik, hem ön hem de arka kamerayı kullarak bir fotoğraf ortaya çıkartıyor.
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HMD, bunu selfie'den ilhamla "bothie" olarak adlandırıyor. İngilize "both", her ikisi de anlamına geliyor.
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Cihaz, bu çekimleri Facebook ve YouTube gibi uygulamaların canlı yayınlarında da kullanma olanağı sunuyor.
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Bunun, canlı yayın yapanlar tarafından tercih edileceğini düşünen şirket, bu konuda ilk değil.
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Daha önce Samsung ve LG de buna benzer özellikleri yıllar önce tanıtmıştı. Ancak buradaki fark, canlı yayın özelliğinin bulunması.
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Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi kullanan telefon 4 GB belleğe, 64 GB depolama alanına ve microSD kart yuvasına sahip.
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5,3 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 2.560x1.440 piksel çözünürlükte ve 700 nitlik ekran parlaklığı bulunuyor.
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Cihazın arka yüzünde 13 MP'lik biri renkli biri de siyah beyaz olmak üzere çift kamera yer alıyor.
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Önde de 13 MP'lik kamerası bulunan cihaz, tüm kameralarda ZEISS lens kullanıyor.
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USB-C bağlantı yuvası ve 3,5 mm ses çıkış jakı da telefonda mevcut.
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3.090 mAh'lik pili olan Nokia 8, QuickCharge 3.0 desteğiyle hızlı şarj edilebiliyor.
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Nokia 8, 151,5x73,7x7,9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında bir akıllı telefon.
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Nokia 8'in fiyatı da açıklandı. Yeni akıllı telefon, Avrupa'da 705 dolar fiyatla satılacak.