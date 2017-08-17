Apple, 10 tane büyük dizi hazırlığında

2015'te bu yöndeki planlarını açıklayan şirket, haziranda Sony'nin TV departmanından iki üst düzey yöneticiyi işe aldı.
Şirket, 10 tane dizi hazırlayarak bu işe başlayacak. Şirketin bu amaçla ayırdığı 1 milyar dolar ise şu anki rakiplerinin harcamalarına kıyasla oldukça düşük kalıyor.
HBO yılda 2 milyar dolar harcarken, Amazon'un bu yıl 4,5 milyar dolar içerik yatırımı yapması bekleniyor. Netflix ise 7 milyar dolarla başı çekiyor.
Apple'ın hedeflediği 10 diziyi tamamen üretmeyeceği de düşünülüyor. Bunlardan bir kısmı satın alma ile şirket bünyesine katılabilir.
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