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TEKNOLOJİ

Apple, 10 tane büyük dizi hazırlığında

Apple orijinal içerik işinde ciddileşti

Netflix gibi orijinal içerik işine girmek isteyen Apple, bu uğurda 1 milyar dolar harcamaya hazır

17 Ağustos 2017 Perşembe, 15:10:44 Güncelleme: 15:12:21 HABERTURK.COM

2015'te bu yöndeki planlarını açıklayan şirket, haziranda Sony'nin TV departmanından iki üst düzey yöneticiyi işe aldı.

Şirket, 10 tane dizi hazırlayarak bu işe başlayacak. Şirketin bu amaçla ayırdığı 1 milyar dolar ise şu anki rakiplerinin harcamalarına kıyasla oldukça düşük kalıyor.

HBO yılda 2 milyar dolar harcarken, Amazon'un bu yıl 4,5 milyar dolar içerik yatırımı yapması bekleniyor. Netflix ise 7 milyar dolarla başı çekiyor.

Apple'ın hedeflediği 10 diziyi tamamen üretmeyeceği de düşünülüyor. Bunlardan bir kısmı satın alma ile şirket bünyesine katılabilir.

 

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