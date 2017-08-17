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Bellek açısından da iki seçenek mevcut. Biri 2 GB, diğeri ise 3 GB belleğe sahip olacak. Benzer şekilde kapasite de 16 ve 32 GB olarak ikiye ayrılmış durumda. Bu yeterli gelmezse microSD ile 128 GB'a kadar ek yapmak mümkün.