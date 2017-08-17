TEKNOLOJİ

Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu

17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:10:03 HABERTURK.COM

Xiaomi haftaya yeni bir telefon tanıtmayı düşünüyor. Giriş seviyesinde konumlandırılan bu telefon Redmi Note 5A adını taşıyacak

  • 1 Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu
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    Daha önce Çinli sertifikasyon sitesi TENAA'da görülen Resmi Note 5A, iki modele sahip olacak.

     

  • 2 Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu
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    Bunlardan birisinde parmak izi okuyucu yer alırken, diğerinde bulunmayacak. Ayrıca, çipset ve kamera konusunda da iki modelde ufak farklılıklar göreceğiz.

     

     

  • 3 Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu
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    TENAA'daki listelemeye göre, Redmi Note 5A'nın ekranı 5,5 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarda bu boyuttaki ekranlar ne yazık ki Full HD çözünürlük yerine HD çözünürlükte oluyor. Yani 1280x720 piksel sunuyorlar.

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  • 4 Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu
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    Cihazda Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi bulunacak. Bunun üzerinde ise şirketin kullanıcı arayüzü olan MIUI 9 kullanılabilecek.

  • 5 Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu
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    Telefonun işlemcisi ise Qualcomm Snapdragon 425. Bu işlemci, giriş seviyesi cihazlara dört çekirdek performansı getiriyor.

     

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