TEKNOLOJİ
Xiaomi Redmi Note 5A'nın çıkış tarihi belli oldu
17 Ağustos 2017 Perşembe, 16:10:03 | Güncelleme: 16:36:46
HABERTURK.COM
Xiaomi haftaya yeni bir telefon tanıtmayı düşünüyor. Giriş seviyesinde konumlandırılan bu telefon Redmi Note 5A adını taşıyacak
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Daha önce Çinli sertifikasyon sitesi TENAA'da görülen Resmi Note 5A, iki modele sahip olacak.
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Bunlardan birisinde parmak izi okuyucu yer alırken, diğerinde bulunmayacak. Ayrıca, çipset ve kamera konusunda da iki modelde ufak farklılıklar göreceğiz.
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TENAA'daki listelemeye göre, Redmi Note 5A'nın ekranı 5,5 inç büyüklüğünde olacak. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarda bu boyuttaki ekranlar ne yazık ki Full HD çözünürlük yerine HD çözünürlükte oluyor. Yani 1280x720 piksel sunuyorlar.
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Cihazda Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi bulunacak. Bunun üzerinde ise şirketin kullanıcı arayüzü olan MIUI 9 kullanılabilecek.
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Telefonun işlemcisi ise Qualcomm Snapdragon 425. Bu işlemci, giriş seviyesi cihazlara dört çekirdek performansı getiriyor.
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Yukarıda bahsettiğimiz gibi ikinci bir model de olacak. Bu model ilkinden daha güçlü olacak ve sekiz çekirdekli Snapdragon 435 işlemcisine sahip olacak.
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Bellek açısından da iki seçenek mevcut. Biri 2 GB, diğeri ise 3 GB belleğe sahip olacak. Benzer şekilde kapasite de 16 ve 32 GB olarak ikiye ayrılmış durumda. Bu yeterli gelmezse microSD ile 128 GB'a kadar ek yapmak mümkün.
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Giriş seviyesi Redmi Note 5A'nın LED flaşlı 13 MP arka kamerası var. Ön yüzde ise 5 MP'lik bir kamera yer alıyor. Üst model ise 16 MP arka, 13 MP ön kameraya sahip. Bu modelde hem önde hem de arkada LED flaş yer alacak. Böylece selfie'lerde karanlık çekimler son bulacak!
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Çift SIM, 4G VoLTE (mobil internet üzerinden ses taşıma), Wi-Fi, Bluetooth ve kızılötesi bağlantılara sahip telefonun 3.000 mAh kapasiteli bir pili var. Her iki cihaz da yekpare metal kasaya sahip olacak.
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Telefonun 21 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle piyasaya çıkması bekleniyor.
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Fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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