TEKNOLOJİ

Bitcoin'den milyon dolar kazandı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 04:59:58 HABERTURK.COM

25 yaşındaki Jeremy Gardner, kripto para birimi bitcoin'e doğru zamanda yatırım yaptı ve kısa sürede milyon dolarların sahibi oldu. Şimdi dünyayı geziyor ve 'partiliyor'

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    Şifreli dijital para birimi bitcoin, kısa vadede inişli çıkışlı gibi görünse de, uzun vadede ciddi yükselişiyle milyoner hikâyeleri yaratmaya devam ediyor.

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    Bunlardan en çarpıcı olanlarından birisi de Jeremy Gardner'ınkisi.

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    Silk Road gibi yasadışı satışa aracı olan bir borsanın yarattığı krizle adını hızla duyuran bitcoin, Gardner'ın dikkatini de bu sıralar, yani 2013'te çekmiş.

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    Henüz değeri 1.000 doları yeni geçmişken parasını bitcoin'e çevirerek yatırmış.

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    O zamanlar bitcoin ciddi bir yatırım aracı olmadığından, takip de etmemiş.

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