TEKNOLOJİ
Bitcoin'den milyon dolar kazandı
19 Ağustos 2017 Cumartesi, 04:59:58 | Güncelleme: 05:33:45
HABERTURK.COM
25 yaşındaki Jeremy Gardner, kripto para birimi bitcoin'e doğru zamanda yatırım yaptı ve kısa sürede milyon dolarların sahibi oldu. Şimdi dünyayı geziyor ve 'partiliyor'
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Şifreli dijital para birimi bitcoin, kısa vadede inişli çıkışlı gibi görünse de, uzun vadede ciddi yükselişiyle milyoner hikâyeleri yaratmaya devam ediyor.
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Bunlardan en çarpıcı olanlarından birisi de Jeremy Gardner'ınkisi.
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Silk Road gibi yasadışı satışa aracı olan bir borsanın yarattığı krizle adını hızla duyuran bitcoin, Gardner'ın dikkatini de bu sıralar, yani 2013'te çekmiş.
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Henüz değeri 1.000 doları yeni geçmişken parasını bitcoin'e çevirerek yatırmış.
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O zamanlar bitcoin ciddi bir yatırım aracı olmadığından, takip de etmemiş.
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Afrika'da Burning Man tarzı AfrikaBurn adlı bir sanat ve müzik festivaline giden Gardner, yatırımlarının durumunu kontrol etmek için bir gün Twitter'a girince durumu fark etmiş.
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Bitcoin'in değerinin 2.500 doları geçtiğini gören Gardner, sadece bu beş gün içinde bile yatırımını ikiye katlayarak milyoner olmuş.
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Bitcoin, merkezi bir bankaya, kuruma ya da devlete bağlı olmayan bir para birimi.
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Matematiksel algoritmaların bilgisayar tarafından hesaplanmasıyla ortaya çıkıyor.
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Dünayda sadece belirli bir sayıda var olan bitcoin, 2015 yılında 200 dolar civarında bir değere sahipken, bugün 4.300 dolar civarında bir karşılığı var.
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Bu durum, bitcoin üretmek için madencilik yapılmasını popüler bir uğraş yaparken, yatırımcılığının da cazibesini artırdı.
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Gardner, kendisi gibi yatırımcılarla CryptoCastle (KriptoKale) adını verdikleri bir evde yaşıyor. Ev, ismini de kripto para birimlerinden almış.
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Gardner, bitcoin üzerine konuşmalar yapmasının yanı sıra, bir eğitim ağı ve startup da kurmuş.
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Bitcoin'in ardındaki teknoloji olan blok zincirini üniversitelerde daha iyi duyurabilmek için 2013'te Blockchain Education Network adlı ağı kurmuş.
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Aynı yıl blok zincirini kullanan Augur adlı startup'ıyla da pazar tahminleri yapmaya başladı. Bu startup, daha sonra 5,3 milyon dolar yatırım aldı.
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Gardner, ayrıca Blockchain Capital adlı şirkette blok zinciri teknolojili şirketlere yapılacak yatırımlar için danışmanlık yapıyor ve bu iş için aldığı maaş: 0 dolar.
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İki kez üniversiteyi bırakan Gardner, dünyayı dolaşarak hem partilediğini hem de bitcoin'i gönüllü olarak tanıttığını söylüyor.
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Gartner, zaman içerisinde kendisiyle aynı evde paylaşan en az bir düzine insanın da bitcoin sayesinde milyoner olduğunu söylüyor.
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Milyoner olduktan sonra yaptığı yatırımlarla servetini büyüten genç, şu anda ne kadar parası olduğunu ise açıklamıyor.
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Gartner, bir yandan dünyayı gezerek eğleniyor ama yatırımını da bitcoin'in düşüş ihtimaline karşı birden fazla kripto para birimine dönüştürmüş.
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Bitcoin'in ise önümüzdeki 5-10 sene içinde 10 bin dolardan yüksek bir değere ulaşacağını öngörüyor.