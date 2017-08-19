Bilim insanları sivrisinekleri insandan uzak tutacak reseptörleri keşfetti

Sivrisinekten rahatsız olmak için birçok sebep ver. Uykunuzdan uyandırabilen sinir bozucu bir vızıltı ya da ısırık kadar sonrasında yaşanabilen kızarıklık ve kaşıntı, kovucu madde ve ilaçlardaki bol kimyasalları solumak ve elbette bulaşıcı hastalıklar...

Hastalıklardan en bilineni olan sıtma, her yıl 400 bin kişinin ölümüne yol açıyor. Özellikle bulaşıcı hastalıklar, insanla teması en çok bulunan sinekler vasıtasıyla yayılıyorlar. Kullanılan endüstriyel sinek ilaçları ise sineklerin zamanla bağışlık geliştirmesi sebebiyle kalıcı bir çare olmuyor.

İNSNLARI DEĞİL HAYVANLARI ISIRACAKLAR

ABD Savunma Bakanlığı'nın yaklaşık 1 milyon dolar fon ayırdığı böcek uzmanları Andrew Nuss ve Dennis Mathew, insanlara çekim duymayacak şekilde genetiğiyle oynanmış sivrisinekler yarattılar.

Kullanılan teknik, sivrisineklerin insan etini algıladığı reseptörleri (algılayıcıları) bulmak ve onları devre dışı bırakmayı ya da başka hayvanlara çekim duymalarını sağlayacak reseptörlerle değiştirmeyi içeriyor.

Böylece besin zincirini etkilemeden sıtma vb. hastalıklardan kurtulmak mümkün olabilecek.

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