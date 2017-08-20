TEKNOLOJİ

Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:55:36 HABERTURK.COM

Akıllı telefon kameraları gelişti, ancak biz de değiştik. Daha hızlı, kaliteli ve pratik sonuçlar için hangi telefon daha iyi, işte karşılaştırmalı test sonuçları...

  • 1 Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası
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    10. Huawei P10 Plus

    Huawei'nin amiral gemisi kamera konusunda hayal kırıklığına uğratabilir. Otomatik odaklama ortalama. Fotoğraf kalitesi ise Leica logosunun gösterişinin altında eziliyor.

     

  • 2 Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası
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    Renkler tıpkı iPhone 7'deki gibi biraz soluk. Huawei, iPhone'un kamera arayüzünden bariz bir şekilde etkilenmiş.

     

  • 3 Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası
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    Her ne kadar arayüz iyi olsa da, ergonomi yerlerde. Deklanşörü kullanabilmek için telefonu dikey tutmak gerekiyor, yatayda simge kayboluyor. Bu saçma durum P9'dan beri Huawei'de mevcut.

     

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  • 4 Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası
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    9. Asus Zenfone Zoom S

    Asus'un bu modeli özellikle pil ömrü ve performans açısından harika ama adındaki Zoom ibaresinin hakkını 5x zum yapabilmesi veriyor. Bakalım bu iddia ne kadar doğru?

     

  • 5 Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası
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    Birçok telefonda alıştığımız optik zum seviyesi 2,3 kat. Bu cihazda iPhone 7 Plus'a göre biraz daha dar bir odak uzaklığına sahip.

     

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