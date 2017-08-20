TEKNOLOJİ
Fotoğraf için en iyi 10 telefon kamerası
20 Ağustos 2017 Pazar, 12:55:36 | Güncelleme: 14:18:08
HABERTURK.COM
Akıllı telefon kameraları gelişti, ancak biz de değiştik. Daha hızlı, kaliteli ve pratik sonuçlar için hangi telefon daha iyi, işte karşılaştırmalı test sonuçları...
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10. Huawei P10 Plus
Huawei'nin amiral gemisi kamera konusunda hayal kırıklığına uğratabilir. Otomatik odaklama ortalama. Fotoğraf kalitesi ise Leica logosunun gösterişinin altında eziliyor.
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Renkler tıpkı iPhone 7'deki gibi biraz soluk. Huawei, iPhone'un kamera arayüzünden bariz bir şekilde etkilenmiş.
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Her ne kadar arayüz iyi olsa da, ergonomi yerlerde. Deklanşörü kullanabilmek için telefonu dikey tutmak gerekiyor, yatayda simge kayboluyor. Bu saçma durum P9'dan beri Huawei'de mevcut.
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9. Asus Zenfone Zoom S
Asus'un bu modeli özellikle pil ömrü ve performans açısından harika ama adındaki Zoom ibaresinin hakkını 5x zum yapabilmesi veriyor. Bakalım bu iddia ne kadar doğru?
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Birçok telefonda alıştığımız optik zum seviyesi 2,3 kat. Bu cihazda iPhone 7 Plus'a göre biraz daha dar bir odak uzaklığına sahip.
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Bu aralık gün ışığında özellikle portre çekimlerini olumlu etkiliyor. Ancak bu kez de otomatik odaklamanın ağırlığı bize engel oluyor.
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Özellikle düşük aydınlatmalı ortamlarda otomatik odaklama gerçekten zaman alabiliyor.
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Ekranın görüntü kalitesinin de düşük olduğunu hatırlatmalıyız. Gündüz yaptığımız dış çekimlerde siyahlar derin fakat beyazlar oldukça patlak bir tondaydı.
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8. Sony Xperia XZ Premium
Şirketin son amiral gemisi, düşük aydınlatma koşullarında gerçekten kötü performansa sahip: Otomatik odaklama da görüntü kalitesi de düşüyor.
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Dünya fotoğraf camiasının CMOS algılayıcılarının yarısından fazlasını üreten Sony, yazılım konusunda da geride kalıyor.
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Fotoğraf modlarının değiştirilmesi ekrandaki bir dönen çark üzerinden yapılıyor ve burada yaptığınız hatalar bazı fotoğrafları kaçırmanıza sebep olabiliyor.
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Buna karşın süper yavaş çekim moduyla eğlenebilirsiniz.
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7. Huawei Honor 8 Pro
Belki kardeşi P10 gibi Leica logosuyla hava atmatabilir ama özellikle düşük aydınlatmadaki çekim kalitesiyle onu geride bırakıyor.
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Renkler gerçekçi fakat biraz fazla doygun görünüyorlar.
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Yazılım ise P10'a benziyor; yine dikey kullanımda eksikler var. Fakat telefonun tasarımı sayesinde, elde tutuş daha rahat.
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6. Xiaomi Mi6
Bu telefondan çok fazla beklentimiz yoktu, fakat bizi şaşırttı. Özellikle otomatik odaklamasının hızının her koşulda harika olmasına tam puan veriyoruz.
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Fotoğraf kalitesi ilk 5'te olmasa da, sonuçlar tatmin edici. Üstelik fiyat/performans oranı da yüksek!
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İkinci kamera 52 mm odak uzaklığı ile portrelerde işe yarıyor.
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Tek kötü yanı her fotoğrafın üzerine bir filigran işlemesi. Bunu kapatacağınız ayarı bulana kadar biraz sinir bozucu olabilir.
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5. Apple iPhone 7 Plus
Renk işleme konusunda önceki modeller kadar başarılı değil. İkinci kamerası standart 56 mm, f/2,8'lik bir odak uzaklığına sahip.
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2x optik zum yapabilirken aynı zamanda portre ve dar çerçeve modlarına da uygun bir kamera olması ilgi çekici.
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Telefonun ekranı 6S Plus'a göre daha parlak. Böylece önizlemeler canlı canlı görünüyor.
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Arayüz biraz fazla sade. Çok az kontrol seçeneği sunuyor. Daha profesyonel çekim yapmak isteyenler için yetersiz.
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4. HTC U11
Düşük ışıktaki harika görüntü kalitesi sunabilen U11, HTC için iyi bir dönüş anlamına geliyor.
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Çekimlerde doğal renkler ve detaylı görüntüler dikkat çekiyor.
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Yazılım da hem detaylı ayarlar sunuyor hem de kullanışlı olmayı başarıyor.
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U11'in tek zayıf noktası otomatik odaklaması. Ortalama süre biraz uzun.
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3. OnePlus 5
Şirketin ilk çift kameralı telefonu, OnePlus 3 ve 3T'nin kötü kamerasını unutturacağa benziyor.
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LG G6 ve HTC U11'inki gibi keskin görüntüler yakalamasa da, otomatik odaklamada Galaxy S8'in ardından en iyi ikinci telefon olmayı başardığını belirtelim.
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Ekran parlaklığı çekimleri doğru yansıtıyor. Yazılım ergonomisi ise iyi düşünülmüş.
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İkinci kamera sonuçlara olumlu katkı yapsa da, 32 mm odak uzaklığı ana kameranın geniş açı çekimine büyük bir yenilik eklemiyor.
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2. LG G6
LG, G5'in gelişmiş bir modeli olan G6 ile fotoğraf kalitesinde yine en iyiler arasına girmeyi başardı.
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Öncülüne göre daha iyi fotoğraf işleme özelliğine sahip olan cihazın 13 MP'lik kamerası mevcut.
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Özellikle detaylı elle ayarlar ile profesyonel fotoğrafçılara hitap edebilir.
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Otomatik odaklaması gayet iyi. Fotoğraf kalitesinde ise HTC U11 ile yarışır durumda.
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Ekranın parlaklığı harika, güneş altında bile çektiklerinizi rahatça görebilirsiniz. İkinci geniş açılı kamerası da manzara çekimlerinde iyi sonuçlar almanızı sağlıyor.
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1. Samsung Galaxy S8 Plus
Öncülü S7'nin harika özelliklerini aynen almış. Otomatik odaklamada hangi aydınlatma koşullarında olursa olsun süper hızlı.
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Görüntü kalitesi LG G6 ve HTC U11'e kıyasla daha yüksek kontrastta, ancak bu görüntü bozulması anlamına gelmesin. Sonuçlar son derece yumuşak ve doğal görünüyor.
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RAW çekim gibi belirli özellikler için ayar yapmak az zaman alsa da, genelde her şey hızla halledilebiliyor.