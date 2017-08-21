Vodafone, yeni 'Vodafone Pass' tarifelerini tanıttı

Vodafone Red'in son bir yılının da değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle Ekim 2010'da hizmete sunduğumuz Vodafone Red dünyası hızla büyüyor. Son 1 yılda Vodafone Red'lilerin internet kullanımı yüzde 80 artarak aylık ortalama internet kullanımı 6 GB'a ulaştı. Sadece GSM faydaları vermekle yetinmeyip abonelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ek ayrıcalıklarla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Vodafone Red'lilere, bol internetli tarifeler, yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, VIP transfer, havalimanında ücretsiz lounge, marka indirimleri, aile indirimi gibi ayrıcalıklarla, son 1 yılda, toplam 317 milyon TL'lik fayda sağladık.

"YENİ NORMAL SÜREKLİ BAĞLI KALMAK"

Gelişen teknolojilerle birlikte kullanıcıların yeni "normalinin" sürekli bağlı kalmak olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"Hızla dijitalleşen dünyamızda kullanıcılar biten gigabaytlarla uğraşmak, ek paket almaya çalışmak, WiFi peşinde koşmak istemiyor. En özel duygu ve anılarımızı paylaştığımız, yemekten müziğe pek çok tutkumuzu yaşadığımız dijital dünyada gigabaytların da ölçüsü olmasın istedik. Gigabayt sayma dönemini sona erdiren yeni "Vodafone Pass" paketleriyle yeni bir internet deneyimi sunuyoruz. Türkiye'de ilk kez en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları bir arada ve tarifedeki internetten yemiyor. Böylece pazardaki oyunu değiştirip, gigabaytların konuşulduğu bir dünyadan uygulamaların ve içerik servislerinin konuşulduğu, abonelerimizin diledikleri yerde diledikleri internet deneyimini yaşayabilecekleri bir dünyaya geçiyoruz."

Dünyanın en büyük ve en popüler içerik sağlayıcılarıyla işbirliği yapılan yeni "Vodafone Pass" paketleri 4 seçenekten oluşuyor.

"Vodafone Pass İletişim" paketiyle, WhatsApp, Facebook Messenger ve Vodafone Call+, Mesaage+ uygulamaları; "Vodafone Pass Müzik" paketiyle Spotify, Karnaval ve Power App uygulamaları; "Vodafone Pass Sosyal" paketiyle Facebook, Instagram ve Twitter gibi en çok kullanılan uygulamalar ve "Vodafone Pass Video" paketiyle YouTube ve İzlesene'de izlenen videolar, tarifenin internetinden yemeyecek.

'HER ŞEY DAHİL PASAPORT' ARTIK 103 ÜLKEDE

Öte yandan Vodafone, Red'li abonelerine tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurtdışında Türkiye'deki gibi kullanma imkânı sunduğu Her Şey Dahil Pasaport hizmetini de yeniledi. Buna göre aboneler, 103 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanabilecek.