TEKNOLOJİ

Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:53:19 HABERTURK.COM

Andy Rubin tarafından ortaya çıkartılan Android, ilk başta ayrı bir şirketti ve Google'dan ayrıydı. Daha sonra Google tarafından satın alınan sistem geliştirilerek bugüne geldi. İşletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin'in hazırladığı yeni ürün ise herkesçe merak ediliyordu. İşte akıllı telefonun detayları...

  • 1 Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone
    1 | 42

    1989'da Apple'da çalışırken iş arkadaşları tarafından 'Android' olarak çağrılan Andy Rubin'in hayatını bu lakabın değiştiğini söylemek mümkün.

  • 2 Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone
    2 | 42

    Günümüzün en popüler mobil işletim sisteminin yaratıcısı olan Andy Rubin, şirketini 2005'te Google'a sattıktan sonra da teknoloji dünyasından kopmadı. 

  • 3 Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone
    3 | 42

    Google'a Mobil ve Dijital İçerikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak girdi. 2013 yılında bugün Google CEO'su olan Sundar Pichai, Android'i devralırken, Rubin de şirketin robotlarla ilgili departmanının başına geçti. Ancak buradaki dönem uzun sürmedi ve 2014'te Google'ı bıraktı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone
    4 | 42

    Teknoloji startup'ları için kuluçka merkezi olan Playground Global'ı kurdu. Redpoint Ventures adlı yatırım şirketinin ortaklarından birisi oldu. Daha önce Android'in yanı sıra Danger adlı şirketin de kurucu ortağı olan Rubin, eşi Rie ile Voyageur du Temps adlı bir pastanenin de sahibi ve işletmecisi.

  • 5 Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone
    5 | 42

    Rubin'in Essential Products adlı şirketinin ilk ürünü, Essential Phone PH-1 oldu. Bir süredir özellikleri konuşulan cihaz, satışa çıktı. Ancak bazı yönleriyle, diğer cihazlardan oldukça farklı.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000