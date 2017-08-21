TEKNOLOJİ
Android'in babası Andy Rubin'in telefonu Essential Phone
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:53:19 | Güncelleme: 15:07:48
HABERTURK.COM
Andy Rubin tarafından ortaya çıkartılan Android, ilk başta ayrı bir şirketti ve Google'dan ayrıydı. Daha sonra Google tarafından satın alınan sistem geliştirilerek bugüne geldi. İşletim sisteminin yaratıcısı Andy Rubin'in hazırladığı yeni ürün ise herkesçe merak ediliyordu. İşte akıllı telefonun detayları...
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1989'da Apple'da çalışırken iş arkadaşları tarafından 'Android' olarak çağrılan Andy Rubin'in hayatını bu lakabın değiştiğini söylemek mümkün.
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Günümüzün en popüler mobil işletim sisteminin yaratıcısı olan Andy Rubin, şirketini 2005'te Google'a sattıktan sonra da teknoloji dünyasından kopmadı.
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Google'a Mobil ve Dijital İçerikten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak girdi. 2013 yılında bugün Google CEO'su olan Sundar Pichai, Android'i devralırken, Rubin de şirketin robotlarla ilgili departmanının başına geçti. Ancak buradaki dönem uzun sürmedi ve 2014'te Google'ı bıraktı.
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Teknoloji startup'ları için kuluçka merkezi olan Playground Global'ı kurdu. Redpoint Ventures adlı yatırım şirketinin ortaklarından birisi oldu. Daha önce Android'in yanı sıra Danger adlı şirketin de kurucu ortağı olan Rubin, eşi Rie ile Voyageur du Temps adlı bir pastanenin de sahibi ve işletmecisi.
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Rubin'in Essential Products adlı şirketinin ilk ürünü, Essential Phone PH-1 oldu. Bir süredir özellikleri konuşulan cihaz, satışa çıktı. Ancak bazı yönleriyle, diğer cihazlardan oldukça farklı.
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Neredeyse her akıllı telefon üreticisi, Android kullanan cihazlarında kendine özel bir kullanıcı arayüzü kullanıyor. Bu da bazı telefonlara hoş özellikler katsa da, farklılaşma uğruna genelde yavaş çalışan bir sistem ortaya çıkartıyor.
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Rubin, Android'i saf olarak kullanıyor. Yani üzerinde herhangi bir eklenti olmadan, tıpkı Google'ın telefonları gibi kullanılabiliyor.
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Android meraklılarına hitap eden akıllı telefonun öne çıkan bir özelliği de, ek bileşenler sayesinde modüler bir havaya sahip olması.
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Telefonun arka yüzündeki bu iki bağlantı noktası mıknatıs görevi görerek aksesuarların telefona sabitlenmesini sağlıyor.
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Akseusar ve telefon arasında haberleşme ise bu manyetik bağlantı üzerinden kablosuz gerçekleştiriliyor.
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Sadece veri iletişimi değil, güç aktarımı dahi yapılabiliyor.
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Motorola'nın da Z2 Force ve Z2 Play modellerinde bu tür modüler eklentiler yer alıyor. Ancak Motorola'larda bağlantı için kullanılan 3 iğne (pin) telefonun alt kısmında yer alıyor.
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Bu bakımdan, Essential Phone'u aksesuarlara bağlamak daha kolay ve rahat.
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Titanyum alaşımlı dış yapı cihazın sağlam olurken hafif de olmasını sağlıyor.
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Ayrıca dış görünümü de bu sebeple gayet şık.
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Arka yüzde 13 MP çözünürlüklü çift kamerası bulunuyor.
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Ayrıca 4K video çekebiliyor.
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Bu kameralardan birisi renkli diğeri ise siyah beyaz çekerek fotoğraflara hem derinlik hem de canlılık katıyorlar. Videolarda ise standart portre açısının yanı sıra geniş açı çekim olanağı da sağlıyorlar.
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Essential Phone'un yan yüzünde ses ayar ve güç düğmeleri yer alıyor.
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Parmak izi okuyucu arka yüzde, kameranın altında ortada yer alıyor.
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Telefonda 128 GB depolama alanı var. Bu alanı iyi kullanmanızı tavsiye ederiz, zira microSD yuvası mevcut değil.
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Telefonda Android'in standart sürümü olduğundan, bloatware adı verilen ve kaldırılamayan ek yazılımların sayısı oldukça az.
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Üst kısım da düz bir tasarıma sahip. Eski Android'lere alışık olanlar burada bir kulaklık jakı arayabilirler ama yok.
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USB-C kullanan cihaz, bunu 3,5 mm ses bağlantı jakına çeviren bir adaptörle geliyor. Ne yazık ki şarj ederken müzik dinleyemeyecek olmak çok kötü.
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Kutudan çıkanlar arasında şarj kablosu da var. Bu kablonun özelliği güçlendirilmiş olması, böylece uzun süre kullanılabiliyor.
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Telefonun kötü yanlarından birisi de parmak izlerinin arka yüzde iz bırakması. En iyisi Essential Phone'u masaya ters koymamak ya da sık sık temizlemek...
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Telefonun aksesuarlarından birisi de 360 derecelik kamera.
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Bu kamera büyük bir göze benzemesiyle ilgi çekiyor.
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Telefonun üst kısmına oturtulan kamera, hem ön hem arka yüzden çekim yapıyor ve bunu birleştirerek 360 derecelik bir görüntü oluşturuyor.
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Motorola'nın Moto Z modelleri için hazırladığı 360 derecelik kamera, telefonun tüm arka yüzünü kaplayan ek bir yüzeyle birleşik. Bu yüzden telefonu kalınlaştırıyor. Oysa Essential'da durum böyle değil.
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Cihazın ön yüzünde 8 MP'lik bir kamera bulunuyor. Ekranın tam üst ortasına yerleştirilen kamera, bu sebeple selfie'lerin telefonu eğmeden kolayca çekilmesini sağlıyor.
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İnce çerçevelere sahip cihaz biraz ısınıyor, fakat bazı telefonlar gibi el yakmıyor.
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Suya dayanıklılık özelliği olmaması da üzücü. Artık birçok cihaz sıçramalara ve suya dayanıklı oluşu sebebiyle özellikle yaz aylarında rahatça her yerde kullanılabiliyor.
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6,7 inçlik LCD ekranı 2.560x1.312 piksel çözünürlüğe ulaşıyor.
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Bu ekran canlı ve parlak bir görüntü sunuyor.
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Essential Phone, Android 7.1.1 Nougat ile geliyor. Android'in babasının hazırladığı telefonun, işletim sisteminin en son sürümünü kullanmasına şaşırmadık.
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Telefon 142x71x7,8 mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığa sahip.
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3.040 mAh kapasiteli pili, günümüz şartlarında ortalama kabul edilebilir.
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Essential Phone, 699 dolar fiyatla satışa çıktı.
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