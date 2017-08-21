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Teknoloji startup'ları için kuluçka merkezi olan Playground Global'ı kurdu. Redpoint Ventures adlı yatırım şirketinin ortaklarından birisi oldu. Daha önce Android'in yanı sıra Danger adlı şirketin de kurucu ortağı olan Rubin, eşi Rie ile Voyageur du Temps adlı bir pastanenin de sahibi ve işletmecisi.