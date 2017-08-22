TEKNOLOJİ

WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar

22 Ağustos 2017 Salı, 11:52:14 HABERTURK.COM

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta gizlilik riski var. Telefon kilidinin açık kaldığı durumlarda başkalarının mesajlarınızı okumasını istemiyorsanız, Android ve iOS için bu uygulamaları kullanın

  • 1 WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar
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    WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması. Özellikle ülkemizde kısa mesajın yerini almayı başardı.

  • 2 WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar
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    Ailemizle, arkadaşlarımızla konuşmak bir yana, artık onu iş için bile kullanıyoruz.

  • 3 WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar
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    Hâl böyle olunca, mesajların gizliliği de büyük önem kazanıyor. Telefon kilidiniz açıkken WhatsApp'a erişen biri, neredeyse hayatınızın en önemli bölgesine girmiş sayılabilir.

     

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  • 4 WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar
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    Bundan korunmak için telefon kilidi yeterli olmayabilir. Dalgınlıkla telefonu açık bırakıp başka bir yere gittiğinizde, meraklı gözler WhatsApp'ınıza erişmesin istiyorsanız, pratik yolları var.

     

  • 5 WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar
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    Bunun için Android ve iOS mobil uygulamaları mevcut. WhatsApp'a bir parola koyarak sizden başkasının kullanmasını ve mesajlarınızı görmesini engelleyebilirsiniz.

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