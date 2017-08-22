TEKNOLOJİ
WhatsApp'ı 'meraklı gözlerden' koruyan uygulamalar
22 Ağustos 2017 Salı, 11:52:14 | Güncelleme: 12:37:29
HABERTURK.COM
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta gizlilik riski var. Telefon kilidinin açık kaldığı durumlarda başkalarının mesajlarınızı okumasını istemiyorsanız, Android ve iOS için bu uygulamaları kullanın
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WhatsApp dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması. Özellikle ülkemizde kısa mesajın yerini almayı başardı.
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Ailemizle, arkadaşlarımızla konuşmak bir yana, artık onu iş için bile kullanıyoruz.
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Hâl böyle olunca, mesajların gizliliği de büyük önem kazanıyor. Telefon kilidiniz açıkken WhatsApp'a erişen biri, neredeyse hayatınızın en önemli bölgesine girmiş sayılabilir.
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Bundan korunmak için telefon kilidi yeterli olmayabilir. Dalgınlıkla telefonu açık bırakıp başka bir yere gittiğinizde, meraklı gözler WhatsApp'ınıza erişmesin istiyorsanız, pratik yolları var.
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Bunun için Android ve iOS mobil uygulamaları mevcut. WhatsApp'a bir parola koyarak sizden başkasının kullanmasını ve mesajlarınızı görmesini engelleyebilirsiniz.
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WhatsApp Lock
Tıpkı telefon PIN kodu gibi, 4 rakamlı bir kodla WhatsApp'ı korumanızı sağlıyor. Basit bir arayüzü var ve kurulumu da son derece kolay.
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Kurulumdan hemen sonra PIN giriş ekranı karşınıza geliyor.
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PIN'i ayarladıktan sonra aşağıdaki kaydırma çubuğunu çekin.
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Otomatik kilitleme süresini ayarlayacağınız ekran karşınıza gelecek. Böylece WhatsApp açıkken bile bir süre sonra kilitlenecek. Bu sürenin azamîsi 15 dakika olsa da, birkaç dakikaya kurmanızı tavsiye ediyoruz.
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Lock for WhatsApp
Bir diğer parola koruması sağlayan uygulama olan Lock for WhatsApp, desen koruması sağlıyor.
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Tıpkı Android ile bir süredir alıştığımız telefon kilidini desenle açma eylemi, WhatsApp için de ayarlanabiliyor.
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Bu uygulama ek bir güvenlik de sağlıyor. Deseni girdikten sonra bir parola girmeyi de seçebilirsiniz. Bu parola harfler ve rakamlardan oluşabiliyor. Fakat bu uygulamayı kurmadan bilmeniz gereken bir şey daha var.
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Uygulamanın kullanım şartları, web tarayıcınıza bir sık kullanılan ekliyor, ana sayfayı değiştiriyor ve arama yapmak için ana ekrana bir kısayol ekliyor. Uygulama bu sayede ücretsiz olarak kullanılabiliyor, zira üreticisi bu şekilde para kazanıyor.
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AppLock
Bu uygulama diğerlerine göre biraz daha modern gözüküyor.
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Parmak izi koruması yapabildiği gibi, gizli mesajınızı okuyan kişinin fotoğrafını çekebiliyor.
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Parmak izi koruması için Android 6.0 ve üzeri işletim sistemi kullanıyor olmanız ve cihazınızda parmak izi okuyucu bulunması şart.
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WhatsApp'ın yanı sıra Facebook, Fotoğraflar, Messenger, Snapchat ya da dilediğiniz her uygulamayı koruma altına alabiliyor.
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AppLock ile cihazınıdaki fotoğraf ve videoları da gizleyebilirsiniz.
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Görünmez desen girişi, rastgele değişen klavye tuşları ile parola girişi gibi özelliklerle koruma alanında bu listedekilerin en güçlüsü.
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Ayrıca 'intruder selfie' özelliği ile telefonunuza izinsiz girenlerin fotoğrafını da ön kameradan çekebiliyor. Böylece elinizde kanıt da oluyor.
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CM Security Antivirus AppLock
Hem sistem güvenliği hem de uygulama güvenliği sağlayan bu uygulama da işinize yarayabilir. Uygulamayı çalıştırdığınızda tepedeki kilit simgesine tıklayın.
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WhatsApp'ın yanındaki kutuyu işaretleyin ve alttaki Protect (Koru) ibaresine dokunun.
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Korumada kullanılacak deseni çizmenizi istenecek.
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Daha sonra bu deseni yeniden çizin.
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Done (Tamam) tuşuna basın.
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Artık koruma deseni WhatsApp'a eklendi. Açmaya çalıştığınızda bu deseni çizmeniz gerekecek.
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iAppLock
iPhone'da WhatsApp'a şifre koymak biraz daha çetrefilli. Bunun için jailbreak yapılmış, yani kırılmış bir iPhone'a ihtiyacınız var.
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Jailbreak yapmayı sağlayan Cydia uygulamasının mağazasında yer alan iAppLock da parolayla uygulamaları korumanızı sağlıyor.
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Yani bu uygulamayla sadece WhatsApp'ı değil, diğer uygulamaları da koruyabilirsiniz.
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Tek yapmanız gereken korumalı uygulamalar listesine WhatsApp'ı eklemek ve parolanızı belirlemek.
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