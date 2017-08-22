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Xbox One X Project Scorpio Edition

Microsoft'un bir buçu saatlik canlı duyurusu ile birçok yeniliğin müjdesi verildi. Bunların başında Xbox One X önsiparişlerinin başlaması geliyor. Konsolun Türkiye fiyatı 2.899 TL olacak. Bunun yanı sıra, aralarında Wolfenstein'ın da bulunduğu 100'den fazla Xbox One X için geliştirilmiş oyunlar çıkacak.