TEKNOLOJİ

Gamescom Fuarı'ndaki tüm yenilikler

22 Ağustos 2017 Salı, 16:59:28 HABERTURK.COM

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom adlı oyun fuarında Microsoft ve Sony başta olmak üzere oyun dünyasının tanınmış birçok şirketi yeni ürünlerini tanıtıyor. İşte fuarın göze çarpanları...

  • 1 Gamescom Fuarı'ndaki tüm yenilikler
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    Bugün (22 Ağustos) başlayan Gamescom Fuarı, Avrupa'nın en büyük oyun fuarı olma özelliğini taşıyor.

     

  • 2 Gamescom Fuarı'ndaki tüm yenilikler
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    Fuar alanı 23 Ağustos'ta halka açılacak. Ancak 22 Ağustos, basın günü; dolayısıyla birçok şirketin tanıtacağı ürünler görücüye çıktı bile.

     

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     Ayın 26'sına kadar sürecek olan fuarda Microsoft ve Sony yeni birer konsol tanıtacak.

     

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    Bu şirketlerin yanında, Ubisoft, EA, Bethesda, Nintendo gibi şirketler de birçok oyunu görücüye çıkaracak.

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    Aşağıda fuardaki önemli tüm tanıtımları, fotoğrafları, videoları ve çıkış tarihlerini bulabilirsiniz.

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