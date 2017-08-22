TEKNOLOJİ
Gamescom Fuarı'ndaki tüm yenilikler
22 Ağustos 2017 Salı, 16:59:28 | Güncelleme: 20:56:42
HABERTURK.COM
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom adlı oyun fuarında Microsoft ve Sony başta olmak üzere oyun dünyasının tanınmış birçok şirketi yeni ürünlerini tanıtıyor. İşte fuarın göze çarpanları...
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Bugün (22 Ağustos) başlayan Gamescom Fuarı, Avrupa'nın en büyük oyun fuarı olma özelliğini taşıyor.
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Fuar alanı 23 Ağustos'ta halka açılacak. Ancak 22 Ağustos, basın günü; dolayısıyla birçok şirketin tanıtacağı ürünler görücüye çıktı bile.
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Ayın 26'sına kadar sürecek olan fuarda Microsoft ve Sony yeni birer konsol tanıtacak.
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Bu şirketlerin yanında, Ubisoft, EA, Bethesda, Nintendo gibi şirketler de birçok oyunu görücüye çıkaracak.
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Aşağıda fuardaki önemli tüm tanıtımları, fotoğrafları, videoları ve çıkış tarihlerini bulabilirsiniz.
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Xbox One X Project Scorpio Edition
Microsoft'un bir buçu saatlik canlı duyurusu ile birçok yeniliğin müjdesi verildi. Bunların başında Xbox One X önsiparişlerinin başlaması geliyor. Konsolun Türkiye fiyatı 2.899 TL olacak. Bunun yanı sıra, aralarında Wolfenstein'ın da bulunduğu 100'den fazla Xbox One X için geliştirilmiş oyunlar çıkacak.
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Sea of Thieves, PC ve Xbox'taki oyuncuların bir arada oynamasını destekleyecek. Alfa oyuncular fuar süresince bu özelliğe erişebilecekler.
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Microsoft Age of Empires'ın II ve III. oyunlarını yeniden yapmış.
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Microsoft'un özel oyunu ReCore'a ek paket ve Definitive Edition da duyuruldu. Oyunda Xbox One X için HDR destekli görseller karşımıza çıkacak. Ancak çözünürlük 4K olmayacak. Orijinal oyuna sahip olanlar, ek paketi ücretsiz indirebilecekler.
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Uncharted: The Lost Legacy hakkında bilgileri fuar başladığında vereceğiz.
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Sony, fuar alanında Destiny 2, Uncharted: The Lost Legacy gibi çok beklenen oyunların yanı sıra PlayLink adlı yeni çok oyunculu platformunu da tanıtacak.
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Sony, PS4 Pro konsolu için GT Sport Limited Edition'ı da fuarda tanıtacak. 1 TB diske sahip bu Slim model konsol, adı üzerinde daha ince bir yapıda olacak.
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Konsol, Avrupa, İngiltere ve Avustralya'da 18 Ekim'de satışa çıkacak. Sınırlı sayıda üretilen model, oyunun Day 1 sürümüyle gelecek ve 250 bin dolarlık oyun içi kredi sunacak. Ayrıca canlı etiket paketleri, krom yarış kaskı ve 60 adet PS4 avatar'ı da hediye edilecek.
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BMW'nin yeni M5 modeli, ilk kez Need for Speed: Payback'te kullanılabilecek.
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The Sims 4, Xbox One ve PS4 için kasım ayında hazır olacak.
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Bugüne kadar çıkan tüm Battlefield 1 içeriklerini birleştiren Battlefield Revolution paketi de EA'nın müjdeledikleri arasında.
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Bethesda'nın E3'te duyurduğu gelişmelerin devamını bu fuarda göreceğiz. Örneğin Dishonored'ın macerası eylülde çıkabilir.
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Wolfenstein II hakkında güzel haberler almayı bekliyoruz.
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Aynı şekilde The Evil Within 2 için de yenilikler karşımıza çıkacak.
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Güncelleme göreceğimiz oyunlardan birisi Quake Champions olacak.
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Güncelleme beklenen oyunlardan biri de Elder Scrolls Online.
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Ayrıca Nintendo'nun yeni konsolu Switch giderek popüler hâle gelirken, Bethesda da Skyrim'i bu konsola adapte etti. Sadece Switch'te görebileceğimiz özellikler fuarda tanıtılacak.
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E3'te büyük bir sunum yapan Ubisoft, birçok oyunu görücüye çıkaracak. Bunların başında Far Cry 5 geliyor.
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Şirketin standında 300'den fazla oyun oynanabilecek sistem kurulacak ve fuarı ziyaret edenler burada kendi hesaplarıyla oynadıklarında özel oyun içi hediyeler kazanabilecekler.
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Ubisoft'un görücüye çıkaracağı diğer oyunların başında For Honor, Assassin's Creed: Origins, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Just Dance 2017, The Crew 2 ve South Park: The Fractured But Whole geliyor.
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Şirket Tom Clancy's Rainbow Six Pro League Season 2 Finals'ı da gerçekleştirerek e-spora da el atacak.
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Nintendo'nun yeni büyük oyunu Super Mario Odyssey olacak. 23 Ağustos'ta oyunun oynanış videosu da yayımlanacak.
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Son olarak, fuarın en çok beklenen oyunlarından birisi de FIFA 18. Burada oynanış videolarını görebileceğiz.
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