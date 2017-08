Soldiers of The Universe oyununda kahraman Türk askeri

Bir Türk şirketi olan Rocwise Entertainment tarafından ülkemizde geliştirilen ilk “Hikâye Tabanlı First Person Shooter (FPS) Oyunu”, Soldiers of The Universe (SoTU), 14-17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda oyunseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

SoTU’nun hikâyesi, ana karakter Hakan’ın, babasının şehit olduğu haberini alması üzerine yurtdışındaki görevini bırakarak Türkiye’ye dönüş yapmasıyla başlıyor. Oyunun ilerleyen bölümlerinde, babasının görevini üstlenen Hakan, yanındaki 3 kahraman Türk askeri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü için çeşitli gizli operasyonlar yürütüyor.

Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen “Hikâye Tabanlı First Person Shooter” oyunu Soldiers of The Universe (SoTU), 14-17 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda oyunseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor. SoTU, 14 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Steam adlı oyun platformu üzerinden dünya çapında erişilebilir olacak.

Konsepti, dizayn dokümanı, senaryosu Şubat 2017 tarihi itibarıyla tamamlanan ve hızlıca geliştirme aşamasına geçilen SoTU, “Hikâye Tabanlı FPS Oyunu” türünde Türkiye’de geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyor. Oyunun konusunda Türkiye’nin terör örgütleri ile olan mücadelesinin yer alması SoTU’nun dijital oyun çevrelerince dikkatini çekiyor.

Rocwise Entertaintment ekibi, 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda yer alacak SoTU standında oyunseverleri ağırlayacak. Ekip, GameX Fuarı’nda gerçekleştirilecek lansman boyunca oyunseverlerin oyun hakkındaki öneri ve istek gibi geri bildirimlerini alarak oyunun tam sürüm süreci için değerlendirecek.

ŞEHİDİN OĞLU HAKAN'IN MÜCADELESİ OYUN OLDU

SoTU, şehit oğlu Hakan’ın mücadelesini konu alıyor

SoTU'nun hikâyesi, ana karakter Hakan'ın babasının şehit olduğu haberini alması üzerine yurtdışındaki görevini bırakarak Türkiye'ye dönüş yapmasıyla başlıyor. Uzun yıllar boyunca askeri ve çeşitli bilim dallarında eğitim almış olan Hakan, hikâyenin ilerleyen bölümünde karşılaşacağı durumlar sonrasında uzun yıllar aldığı eğitimlerin nedenini anlıyor.

Oyunun ilerleyen bölümlerinde, babasının da üyesi olduğu Akıncı Beyleri, Hakan’a babasının neden şehit olduğunu ve aldığı eğitimlerin sebebini açıklıyor. Bunun üzerine babasının görevini üstlenen Hakan, yanındaki 3 kahraman Türk askeri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü için çeşitli gizli operasyonlar yürütüyor. Türkiye’de Cizre, Nusaybin ve İstanbul’da operasyonlar yapan ekip, Suriye’de de Cerablus ve El Bab operasyonlarında terör örgütlerine karşı savaşıyor.

