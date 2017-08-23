Samsung Galaxy Note 8 özellikleri neler? - Galaxy Note 8 teknik özellikleri nelerdir?

Mobil dünyasının büyük merakla beklediği Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, bugün gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy Note 8 özellikleri...

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 ÖZELLİKLERİ

New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte, akıllı telefon piyasasının heyecanla beklediği Galaxy Note 8 tanıtıldı. Üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak olan Samsung Galaxy Note 8, özellikleriyle de dikkat çekmeyi başardı.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, tıpkı iPhone'daki iMessage gibi Live Message özelliğini barındırıyor. Aynı zamanda cihazda şimdiye kadar her modelde yer alan SD Kart girişi de bulunuyor.

Kablosuz şarj özelliğiyle kullanıcılarla buluşacak olan Samsung Galaxy Note 8, kablosuz şarj teknolojisinin kullanımının artmasında büyük rol oynayacak. Ancak kablosuz şarj aparatının pahalı olması, kullanıcıların bu özelliği tercih etmemesi anlamına da gelebilir.

10nm yapıda olacak olan işlemci ve 6 GB RAM'e sahip olan Galaxy Note 8, 6,3 inçlik Quad HD+ ekranıyla 3.560 x 1.440 piksel çözünürlük sunacak.

Tasarım olarak bakıldığında da kullanıcılar için oldukça rahat bir deneyim sunan Galaxy Note 8, Galaxy S8 cihazında olduğu gibi çerçevesiz ekranla gelecek. Böylece ön yüzün tamamı baştan sona kadar ekran olacak ve kullanıcılara yeni bir deneyim sunacak.

Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak olan Samsung Galaxy Note 8, Samsung Dex ile masasüstü bilgisayar deneyimi için destek verecek.

18 Eylül 2017 tarihinde piyasaya çıkacak olan Galaxy Note 8, 24 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında ise önsiparişte olacak. Galaxy Note 8, ülkemizde 4.999 TL fiyat etiketine sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,3 inç Super AMOLED, kavisli, Sonsuz Ekran

QuadHD 2.960x1.440 piksel, 521 ppi piksel yoğunluğu

Exynos 8895 işlemci, 64 bit 10 nm sekiz çekirdekli (2.3GHZ dört çekirdekli +1.7Ghz dört çekirdekili)

6 GB bellek

64 GB dahili depolama, microSD yuvası (azamî 256 GB)

12 MP arka çift kamera

8 MP ön kamera

3.300 mAh kapasiteli pil

USB-C bağlantı yuvası, 3,5 mm ses jakı

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

IP68 suya, toza dayanıklılık sertifikası

S Pen desteği

162,5x74,8x8,6 mm

Gelişmiş iris tarayıcı

Bixby sesli asistan

Hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

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