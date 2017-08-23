Galaxy Note 8 Türkiye satış tarihi! Samsung Galaxy Note 8 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

New York'ta yapılan etkinlikle tanıtılan Samsung Galaxy Note 8, özellikleriyle akıllı telefon piyasasını heyecanlandırdı. Samsung'un yeni amiral gemisini tanıtmasının ardından kullanıcılar merakla "Samsung Galaxy Note 8 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?" diye soruyor. İşte Samsung Galaxy Note 8 Türkiye satış tarihi...

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 TÜRKİYE SATIŞ TARİHİ

Bugün New York'ta gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, özellikleriyle büyük beğeni kazandı. Yapılan lansmanda cihazın özellikleriyle birlikte fiyat bilgisi ve satışa çıkacağı tarih de açıklandı.

Buna göre, Samsung Galaxy Note 8, Türkiye'de çeşitli taşıyıcılardan ve diğer perakendecilerden 24 Ağustos'ta ön sipariş için hazır olacak ve telefon 15 Eylül'de mağaza raflarına çıkacak.

Ülkemizde ön sipariş veren kullanıcılara Samsung aksesuarlarında kullanılabilecekleri 500 TL'lik bir hediye çeki de verilecek. 19 Eylül - 6 Ekim arasında ise kampanya 300 TL'lik hediye çeki ile devam edecek. Bu hediye Samsung mağazalarında ve operatörlerde kullanılabilecek. Samsung Note 8 Türkiye satış fiyatı ise 4999TL olarak belirlendi.

samsung galaxy note 8

Samsung Galaxy Note 8 satış tarihi

Samsung Galaxy Note 8 Türkiye satış tarihi

Samsung Galaxy Note 8 fiyatı

Samsung Galaxy Note 8 Türkiye satış fiyatı