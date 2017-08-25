Facebook, ev telefonu mu yapıyor? 360 derece kamera, akıllı kolye, akıllı asistan da planlanıyor

Bu ay başında Bloomberg, Facebook'un Building 8 adlı departmanının Amazon Echo Show'a rakip bir cihaz üzerinde çalıştığını yazdı.

EV TELEFONU YERİNİ BU ÜRÜNLERE BIRAKABİLİR

Daha önce Amazon da Echo Show adlı bir ürün tanıtmıştı. Facebook'un planladığı cihaz da, habere göre videolu görüşme yapılabilmesini sağlıyor. Böylece ev telefonunun yerini almayı hedefliyor.

Akıllı asistan temelli bir cihaz da planlananlar arasında. Google Home ve Amazon Echo'ya rakip olarak düşünülen bu cihaz da, sesli sorulara yanıt verip müzik çalabilecek.

Business Insider'ın yeni bir haberi ise her iki projeyi de doğruluyor. Aloha adlı video görüşme cihazı, tahminlere göre rakiplerinkine göre daha büyük olacak.

MAYISTA ÇIKACAK, 499 DOLARA SATILACAK

Üründe geniş açılı kamera, mikrofonlar, hoparlörler bulunacak. Cihaz, kimin görüşme yaptığını da yüzünden tanıyabilecek.

Aloha, aylardır bazı Facebook çalışanlarının evlerinde bulunuyor ve test ediliyor. Şirketin 2018 Mayıs'ta cihazı satışa çıkarması beklenirken, fiyat tahmini ise 499 dolar olarak belirtiliyor.

Aıllı hoparlörde ise 100 dolar civarında bir fiyat etiketi bekleniyor.

KAMERA VE AKILLI KOLYE DE YOLDA

Building 8 adlı departman, tüketici ürünleri hazırlamak için bir araya gelmiş ve çalıştıkları iki proje daha var. Bunlardan birisi 360 derecelik kamera, diğeri ise bir giyilebilir cihaz.

Bir kolye olması beklenen cihaz, algılayıcılar ile ölçüm yaparak, bunları Google ekosistemine ve mobil cihazdaki uygulamaya gönderebilecek.

BAŞINA 10 YILLIK İŞ ARKADAŞINI GETİRDİ

Başında 10 yıllık Facebook çalışanı ve Mark Zuckerberg'in yakın arkadaşlarından Andrew Bosworth'un getirildiği Building 8, geleceğe dönük projeler üzerinde de çalışacak. Ancak ilk aşamada tüketici ürünleri somut olarak karşımıza çıkacak.

Departman, daha önce beyin bilgisayar arayüzü hazırlamıştı. Bu arayüz düşünceyle bilgisayarın yönetilebilmesini sağlıyor. F8 adlı konferansında tanıttığı sistem, 60 mühendisin çalışması sonucu ortaya çıkmıştı.

DÜŞÜNCEYİ YAZIYA DÖKEN SİSTEM YAPMIŞLARDI

Bu tip çalışmaların aksine, Facebook'un sistemi beyne giriş yapmadan, yani invazif implant olmadan saniyede 100 kez beyin taraması yapabiliyordu. Sistem ile düşünceleri yazıya dökmek mümkün. Bu sayede dakikada 100 kelime yazılabiliyor; bu da bir telefonda yazmanın ortalama 5 katı bir hız anlamına geliyor.

Bosworth, Building 8'in yanı sıra, Oculus'un da başında olacak. Facebook'un Sanal Gerçeklikten Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine yeni getirdiği Hugo Barra ve Google'dan transfer ettiği Regina Dugan da Bosworth'a bağlı çalışacak.

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