Türk Telekom yerli klavye platformu tambu nedir? Nasıl kurulur? Ne işe yarar? Nasıl çalışıyor?

Türk Telekom'da Paul Doany'nin göreve gelmesi sonrasında değişimin etkileri yavaş yavaş hissediliyor. Bodrum'da düzenlediği bir basın toplantısıyla yeni ürününü tanıtan şirket, bu kez, kendisinden beklenebileceği gibi bir tarife ya da akıllı telefon yerine yazılım platformu tanıttı.

Ülkemizdeki teknoloji geliştirmenin cihaz yerine yazılım ağırlıklı olması gerektiğini fırsat buldukça sizlere iletiyoruz. Türk Telekom'un tambu adını verdiği bu platform, işte bu sebeple önem taşıyor.

HANGİ SİSTEMLERLE UYUMLU?

Tambu, Android ve iOS kullanıcıları için tasarlanmış bir klavye uygulaması. Ücretsiz indirilebilen mobil uygulama, sistemdeki klavyenin yerini alıyor ve tüm uygulamalarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Tambu ile Türkçe F, Türkçe Q, İngilizce ve Almanca klavye dizilimleri kullanılabiliyor. Benzerlerinden farksız modern bir arayüze sahip ürün ile 100'den fazla hareketli çıkartma, GIF, emoji, konum, atasözü gönderilebiliyor.

NEDEN 'YERLİ KLAVYE' DENİLİYOR?

Türk Telekom, tambu'yu bir mobil uygulamadan ziyade platform olarak tanımlıyor. Bunun sebebi, yakında geliştiricilere açılarak farklı eklentiler hazırlanabilecek olması. Örneğin ileride kullandığınız uygulamadan çıkmadan tambu klavye ile para gönderme ya da marka fırsatlarına ulaşma gibi özellikler görebileceğiz. Ancak henüz bu konuda bir işbirliği yok.

İçerisindeki çıkartmalar, arkaplanlar, temalar hep Türk kültüründen izler taşıyor. Atasözlerinin de emoji olarak gönderilebilmesi de bu düşüncenin bir parçası. Benzer şekilde 'Eteklerim zil çalıyor', 'Eyvallah' gibi ibareler çıkartma olarak gönderilebiliyor, 81 ilin arkaplanları kullanılabiliyor.

Çeviri özelliğinde ise Google Translate altyapısı kullanılmış. Böylece uygulamadan çıkmadan bir metni 100'den fazla dil arasında çevirerek hemen kullanabilirsiniz. Ayrıca konum palaşımı da Google Haritalar destekli.

MAÇ GIF'LERİ GÖNDERİLEBİLECEK

GIF'lerde ise Tivibu Spor işbirliği göze çarpıyor. Örneğin Tivibu Spor'un anlaşmalı olduğu UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlardan kritik görüntüler hızla sisteme yüklenecek. Böylece maçı izleyenler, arkadaşlarına maçtaki anları, olduktan kısa süre sonra gönderebilecek.

Tambu'daki 'Konuş yaz' adlı özellik de, otomobil kullananları ya da klavyede yazmakla vakit kaybetmek istemeyenleri hedefliyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde konuşmalar metne çevrilerek Türkçe olarak ekrana gelecek.

DOANY DÖNEMİNİN ETKİLERİ GÖRÜNÜR OLDU

Toplantıda ürünü tanıtan Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, daha önce 10 yıldan uzun süre ABD'de kalmış ve Yahoo gibi teknoloji şirketlerinde çalışmış. Kendisini sunum öncesi otelin sessiz bir köşesinde, konuşmasını çalışırken gördükten sonra sahnedeki heyecanı da şaşırtıcı olmadı.

Benzer şekilde Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş de toplantıdan önceki akşam yanımıza gelerek üründen bahsetti. Hatta, bu heyecanın bir parçası olarak toplantıda açıklanacak bazı bilgileri vermesi de, Doany yönetiminin Telekom'u hareketlendirdiğini gösteriyor. İlerleyen zamanlarda, bu platform ile başlayan başka açılımlar da göreceğiz. Ancak yetkililer, bu konuda daha fazla bilgi vermek istemiyorlar.

Tambu'ya dönersek, Doany ile gelen bir matris yapısında çalışan şirket, Argela mühendislerinin yanı sıra, Türk Telekom bünyesindeki çalışanlarla beraber 50 kişilik bir ekiple platformu hazırlamış. Ateş, bu yapı olmasa 50 kişiyle 6 ayda bu ürünü hazırlamanın mümkün olmayacağı görüşünde.

YAPAY ZEKA NE KATACAK?

Sistem, yapay zekaya hazırlanıyor. Şimdilik cihaz üzerinde yazılanları düzeltme, tahmin etme gibi özellikler var, ancak bunlar yapay zekanın ve makine öğreniminin devreye girmesiyle daha kişisel hâle gelebilecek. Yani klavye yazım tarzınızı anlayacak ve buna göre öneriler sunacak.

Türk Telekom'un klavyesini tanıtım öncesinde kullanmaya başladım ve bu süreçte SwiftKey gibi modern benzerlerine yakın bir arayüz ve pratiklikte olduğunu söyleyebilirim. Kısa süreli test sürecinde, bazı tahminlerin ekrana sığmaması dışında bir problemle karşılaşmadım.

Rakiplerinin yıllar içerisinde geldiği noktaya, 6 ayda büyük ölçüde gelmek önemli bir başarı, ancak Türk motifleri taşıyan uygulamanın dünyaya açılacak bir viyona sahip olduğuna inanmak güç geliyor. Yine de, Türk Telekom'un tambu'yu özellikle Orta Doğu'ya yazılım platformu olarak ihraç etmesini bekleyebiliriz. Açıkçası, Paul Doany yönetiminde değişimi gözle görülür hâle gelen Türk Telekom'un bundan sonraki yazılım hamlelerini de merak ettiriyor.

türk telekom

tambu

klavye

Platform

yerli yazılım