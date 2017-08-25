TEKNOLOJİ
Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor
25 Ağustos 2017 Cuma, 12:20:17 | Güncelleme: 12:46:02
HABERTURK.COM
Samsung’un yeni duyurduğu amiral gemisi modeli Galaxy Note 8’in çift arka kamerasındaki bir özellik rakibi iPhone’dan daha iyi olmasını sağlıyor
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Önceki gün yaptığımız özel yayında sizlere yeni Samsung Galaxy Note 8’i önce Amerika’da yapılan lansmanını, daha sonra da Türkiye’deki ilk 20 cihazdan ikisiyle yaptığımız ilk incelemenin ardından en yeni Note en çok konuşulan telefon olmayı başardı.
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Yayında aktardığımız üzere Samsung’un çift kamerası bulunan ilk amiral gemisi modeli olan Note 8’in en sıkı rakibi olan iPhone’un sahip olmadığı bir özelliği var: Her iki kameranın da optik görüntü sabitleme sistemi (OIS) var.
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Apple’ın çift kameraya sahip modeli iPhone 7 Plus, LG’nin son çıkardığı amiral gemisi modeli G6 ve Çinli yükselen yıldız Huawei’nin P10 modellerinin de arka kamerası çift lens kullanıyor.
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Ancak en önemli fark bunların arka kameralarından yalnızca birinde OIS – Optical Image Stabilization – Optik Görüntü Sabitleyici özelliğine sahip.
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Örneğin 7 Plus, geniş görüş kamerasında OIS'ye sahipken telefoto kamerasında optik sabitleyici bulunmuyor.
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Bu ise telefoto kamerası ile yapılan çekimlerin diğer kameraya göre daha titrek hale getiriyor.
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Bunu iPhone 7 Plus kullanıcıları 2x zum oranını aştıklarında oluşan titreşimden anlayabilirler.
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Note 8’in her iki kamerasında da bu özelliği eklemesi özellikle zum yapılan durumlarda daha titrek ve sarsılan görüntülerden kurtulmasını sağlayabiliyor.
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Dolayısıyla Note 8’de arka kameralardan hangisini kullanırsanız kullanın OIS avantajını kullanabileceksiniz.
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Samsung yalnızca çift kamera ve çift OIS özelliği ile yetinmemiş. Note 8'in geniş açılı kamerası, çekilmek istenen nesnenin çerçevenin neresinde olursa olsun, tıpkı S8’de olduğu gibi hızlı ve doğru otomatik odaklama sağlayan dual piksel sensöre sahip.
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Note 8 kamerasına birkaç önemli özellik daha ekledi. Bunlardan ilki Dual Capture yani çift yakalama özelliği.
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Bu bir kareyi arka kameraların ikisiyle birden aynı anda yakalamayı sağlıyor.
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iPhone 7 Plus ve Türkiye’de çok sık rastlamadığımız OnePlus 5’teki portre modu olarak bilinen Bokeh efekti Note 8’de Live Focus - Canlı Odaklama olarak yer alıyor.
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Arka planı sanatsal bir havayla bulanık olarak bırakan ve SLR makineyle çekilmiş hissi veren bu özellik Note 8’de daha özelleştirilebilir olarak çalışıyor.
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Huawei Honor 6X’te olduğu gibi fotoğrafı çekmeden önce bokeh miktarını önizleyebiliyor ve ayarlayabiliyorsunuz.
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Hatta daha da iyisi bu ayarı fotoğrafı çektikten sonra galeriden görüntüleyerek de değiştirebiliyorsunuz.
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Note 8'in kamerasındaki 2X optik zum özelliği de dikkat çekici bir diğer kamera özelliği.
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Bu özellik ile bir sahneyi yakınlaştırdığınızda dijital zumun aksine fotoğrafta bozulma olmadan yaklaşmanızı sağlıyor.
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Elbette bu karşılaştırmalar aslında şu an teorideki bilgiler.
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Note 8'in çift kamera özelliğini test merkezimize ulaştıktan sonra test edeceğiz ve karşılaştırmaları net olarak verebileceğiz.
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O zamana dek Note 8 ile iPhone 7 Plus arasındaki teknik özelliklerin karşılaştırmasına göz atabilirsiniz.
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