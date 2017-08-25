TEKNOLOJİ

Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 12:20:17 HABERTURK.COM

Samsung’un yeni duyurduğu amiral gemisi modeli Galaxy Note 8’in çift arka kamerasındaki bir özellik rakibi iPhone’dan daha iyi olmasını sağlıyor

  • 1 Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor
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    Önceki gün yaptığımız özel yayında sizlere yeni Samsung Galaxy Note 8’i önce Amerika’da yapılan lansmanını, daha sonra da Türkiye’deki ilk 20 cihazdan ikisiyle yaptığımız ilk incelemenin ardından en yeni Note en çok konuşulan telefon olmayı başardı.

  • 2 Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor
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    Yayında aktardığımız üzere Samsung’un çift kamerası bulunan ilk amiral gemisi modeli olan Note 8’in en sıkı rakibi olan iPhone’un sahip olmadığı bir özelliği var: Her iki kameranın da optik görüntü sabitleme sistemi (OIS) var. 

  • 3 Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor
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    Apple’ın çift kameraya sahip modeli iPhone 7 Plus, LG’nin son çıkardığı amiral gemisi modeli G6 ve Çinli yükselen yıldız Huawei’nin P10 modellerinin de arka kamerası çift lens kullanıyor. 

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  • 4 Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor
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    Ancak en  önemli fark bunların arka kameralarından yalnızca birinde OIS – Optical Image Stabilization – Optik Görüntü Sabitleyici özelliğine sahip.

  • 5 Galaxy Note 8’in çift kamerası rakiplerini özellikle bir yeteneğiyle geride bırakıyor
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    Örneğin 7 Plus, geniş görüş kamerasında OIS'ye sahipken telefoto kamerasında optik sabitleyici bulunmuyor.

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