Yerli klavyeden terlik atan anne çıktı

HAFTATürk Telekom yeni klavyesi ile duyguları Türkçe resmedecek. Şirket tüm akıllı telefon kullanıcılarının kullanabileceği yeni, yerli ve Türk gündelik hayatının yazışma dillinin özelliklerine sahip yeni dijital klavyesi TAMBU’yu kullanıma sundu. TAMBU, “Eyvallah” diyen bıyıklı karakteri, ‘terlik fırlatan’ atarlı anne karakteriyle yerli, yazışmaları anında başka dillere çevirebilme özelliğiyle de uluslararası bir uygulama. Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberine göre Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Dr. Ramazan Demir kısa sürede milyar TL’lik değere ulaşmasını bekledikleri yeni klavyenin sadece yerli değil, özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı yabancı ülke operatörlerine sunulacağını söyledi.

MAÇ GİF’İ PAYLAŞACAK

TAMBU, TİVİBU üzerinden yayınlanan maçların heyecanlı dakikalarının GIF’lerini paylaşma imkânı da sunacak. TAMBU kullanıcıları, Tivibuspor’da yayınlanan maçlardaki ilgi çekici pozisyonları, efsane golleri, ofsaytları gerçek zamanlı olarak GIF formunda paylaşabilecekler. Türkiye’nin en popüler spor kulüplerine ait öğeler de yine TAMBU’yla gelen görsel özellikler arasında yer bulacak. GIF paylaşımının her yıl iki kat arttığına dikkat çeken Demir, dünya üzerinde sadece geçen yıl 65 milyar adet GIF paylaşıldığını belirtti.

TAMBU 50 KİŞİLİK TÜRK EKİP TARAFINDAN HAZIRLANDI

TAMBU’da hemen her dileği, her duyguyu kolaylıkla ifade etmek için özel hazırlanmış hareketli çıkartmalar ve emojiler var. Türkiye’de 50 kişilik bir Türk ekip tarafından yerli dijital klavye TAMBU ile mesajlaşanlar, ince belli bardakla çay isteyip, gelirken simit al diyerek simit görseli paylaşabilecekler. TAMBU ayrıca etekleri zil çalan kız, terlik fırlatan annesi, eyvallah diyen pala bıyıklı karakteriyle de diğer dijital klavyelerden farklılaşacak. Dr. Ramazan Demir, “Bütün bunları ve daha birçok kültürümüze özgü duyguyu tek bir emoji ile anlatmak artık kendini ifade etmenin yeni yolu TAMBU ile mümkün” dedi.

ALIŞVERİŞE DE İMKÂN VERECEK

Araç çubuğunda, GIF türü hareketli görsellerin yanı sıra, Türkçe’ye ifade zenginliği kazandıran atasözleri, çeviri, konuş yazsın, konum paylaşımı, kişisel sözlük, temalar ve hareketli temalar sunacak olan TAMBU Türkiye’de ve sektörde ilk olma özelliği de taşıyor. Demir, “Milli içeriklerin yanı sıra, konuşmayı yazıya döken, anlık kolay çeviri özelliği olan, lokasyon bazlı algoritmaları ile bulunduğunuz noktada aradığınız mekân ve ürünlere hızlıca ulaşmanızı sağlayacak; hatta platformdan ayrılmadan alışverişe de imkân verecek kocaman bir dünya yarattık” dedi.

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