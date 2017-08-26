Son Dakika: Facebook çöktü - Instagram çöktü! Facebook ve Instagram ne zaman düzelecek?

Sorunun Facebook sunucularından kaynaklandığı, Instagram'ın da aynı sunucuları kullandığı için her iki platformda da sorun yaşadığı belirtiliyor.

Yaşanan problemin şimdilik Avrupa ağırlıklı olduğu belirtiliyor.

Sorun bildiren kullanıcıların çoğu, sitenin yüklenemediği veya hesaplarına ulaşamadığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar ise 'Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek' uyarısıyla karşılaşıyor.

BTK BAŞKANI ÖMER SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan BTK Başkanı Ömer Sayan da, yaşanan sorunla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandı." dedi.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) August 26, 2017

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Facebook çöktü

Instagram çöktü

Instagram ne zaman düzelecek?

facebook ne zaman düzelecek?