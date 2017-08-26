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TEKNOLOJİ

Son Dakika: Facebook çöktü - Instagram çöktü! Facebook ve Instagram ne zaman düzelecek?

Facebook ve Instagram çöktü

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da saat 16.00'dan sonra sorun yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı Facebook ve Instagram'ı kullanamıyor. sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 17:06:33 Güncelleme: 17:13:56 HABERTURK.COM

Sorunun Facebook sunucularından kaynaklandığı, Instagram'ın da aynı sunucuları kullandığı için her iki platformda da sorun yaşadığı belirtiliyor.

Yaşanan problemin şimdilik Avrupa ağırlıklı olduğu belirtiliyor.

Sorun bildiren kullanıcıların çoğu, sitenin yüklenemediği veya hesaplarına ulaşamadığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar ise 'Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek' uyarısıyla karşılaşıyor. 

 

BTK BAŞKANI ÖMER SAYAN'DAN AÇIKLAMA 

Öte yandan BTK Başkanı Ömer Sayan da, yaşanan sorunla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandı." dedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 12 dakika önce
    Keşke hiç açılmasa da hayatlarımızdan çıksa... Ama mümkün değil
  • Misafir 14 dakika önce
    yaa tüh tüh aç kaldık desenize
  • Misafir 15 dakika önce
    Hiç açılmasa keşke
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