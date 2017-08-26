Samsung, dual kamera sistemine Galaxy J7+'da da devam ediyor

Galaxy J7+, daha önce satışa sunulan orta seviye Galaxy J7 (2017)'nin biraz daha gelişmiş versiyonu. En dikkat çekici tarafı, arka tarafta Dual kamera sistemine sahip olması. Böylece Note 8'deki kadar olmasa da başarılı fotoğraf ve videolara imkan sunacak.

Detay vermek gerekirse arka tarafta konumlandırılan dual kamera sistemi, 13MP f/1.7 ve 5MP f/1.9 değerdeki kameralardan oluşuyor. Böylelikle isteğe göre normal ya da geniş açılı çekimler yapmak mümkün. Ayrıca Samsung'un Note 8 ile birlikte duyurduğu Live Focus portre modu, bu telefonda da olacak.

LIVE FOCUS PORTRE MODU NOTE 8'DEN SONRA J7+'DA

Telefonun 3.kamerası ise ön yüzde yer alan kamera ise 16 megapiksel değerde gelişmiş bir öz çekim kamerası olarak yer alıyor.

Galaxy J7+'ın diğer özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Bixby sanal asistan ve bu asistan için özel hazırlanmış tuş

5.5 inç FHD Super Amoled ekran

Octa-Core çipset

4GB RAM

32GB dahili depolama + microSD desteği

3000mAh pil

Çift SIM Kart desteği

Samsung Galaxy J7+'nin yakın zamanda siyah, altın ve pembe renk seçenekleriyle Tayland'ta satışta olması bekleniyor. Henüz fiyat ve satışa sunulacağı diğer ülkelerin bilgileri paylaşılmadı.

samsung

samsung galaxy

çift kamera

dual kamera

Note 8