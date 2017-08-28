Xbox One X'e oyunculardan rekor düzeyde ilgi!

Microsoft, yeni nesil video oyun ve eğlence konsolu Xbox One X Project Scorpio Edition'i geçtiğimiz pazar akşamı Almanya'da görücüye çıkarmış ve yine aynı akşam itibarıyla dünya çapında ön siparişleri açmıştı. Firmadan yeni gelen bilgiler, oyun severlerin bu konsola büyük ilgi gösterdiği yönünde.

Microsoft'tan gelen resmi açıklamaya göre Xbox One X, tüm zamanlarda ön sipariş aşamasındayken en hızlı satılan Xbox konsolu oldu! Sadece birkaç günde rekor satışlar elde edildiğini belirten yetkililer, ilk stokların birçok ülkede çoktan tükendiğini de ekliyor.

Almanya'da gerçekleştirilen Gamescom 2017 etkinliğinde "En İyi Donanım" ödülünü alan Xbox One X, 7 Kasım 2017 itibarıyla satışa sunulacak. 4K çözünürlükte oyun oynatabilme kabiliyeti de bulunan konsol, ilk etapta 100'den fazla oyunla bekleyenlerini selamlayacak.

Xbox One X, Türkiye'de 2899 TL fiyat etiketiyle satılacak.