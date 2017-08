İninal yaptığı işbirlği ile Arena of Valor'a özel ödeme kartı sunuyor

Bireysel kullanıcılara ön ödemeli kartlar ve kurumlara finansal hizmetler sunan ininal, dünyanın en çok oynanan ve en fazla ciro yapan mobil oyunlarından Arena of Valor'un yapımcısı Tencent Games ile işbirliğine imza attı. ininal, kredi kartını dijital ortamda kullanmak istemeyenler için ve mobil ödemenin yüksek komisyon oranlarına çözüm olarak ortak markalı kartlar sunuyor.

İşbirliği ile birlikte ininal'ın ilk etapta Arena of Valor oyuncuları için düzenlediği kartlar Batman, Butterfly ve Thane karakterleriyle özel olarak tasarlandı. Kullanıcılar bu kartlar sayesinde indirim fırsatlarının yanı sıra hem kolay, hem de güvenli alışveriş imkanına kavuşuyor.



Dünya genelinde Honor of Kings adıyla bilinen ancak Ağustos 2017'den itibaren Arena of Valor olarak Avrupa lansmanı yapılan oyun, iOS ve Android platformlarında Mobil Moba oyunu olarak tercih ediliyor. ininal'ın CEO'su Ömer Suner konuyla ilgili şunları söylüyor:

“Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere temel finansal hizmetleri sağlamak amacı ile 2012 yılında kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'de bir ilk olduk ve milyonlarca kişiye hizmet sunar konuma geldik. Türkiye'de mobil oyun oynayan 30 milyon kişi olduğunu biliyoruz. Arena of Valor hem Türkiye'yi hem de tüm dünyayı kasıp kavuran bir oyun. Yüzde 400 büyümelerin söz konusu olduğu global oyun sektöründe Tencent Games gibi lider konumda olan bir marka ile birlikte çalışmaktan ve oyun tutkunlarını özel faydalar sağlayan bir kart programı ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Arena of Valor oyununun Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam'da büyük bir başarı gösterdikten sonra sadece bir yıl içerisinde tüm platformlarda en üst sıralarda yer alarak Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'da resmi olarak piyasaya sunulduğunu belirten Tencent Games yetkilileri ininal ile yapmış oldukları anlaşma hakkında şunları söylüyor:

“Tencent Games olarak, dünyanın en güçlü ortaklarıyla çalışmayı hedefliyoruz ve bu nedenle oyuncuların çok özel fırsatlardan ve kampanyalardan faydalanmalarına yardımcı olmak için ininal ile çalışmaya başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığın, Arena of Valor'u Türkiye'deki mobil oyun pazarının zirvesine taşıyacağına ve saygın bir işbirliği olacağına inanıyoruz.”



“Mobil oyunlar her geçen gün hayatımızda daha fazla yer edinirken, Tencent Games ile yaptığımız işbirliği, hizmetlerimizin kullanışlı olduğunun ve oyunculara fayda sağladığının önemli bir göstergesi. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği global bir oyuncu olduğumuzun da ispatı. Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile dünyanın en önemli oyun firmalarının Türkiye pazarına girmelerine de yardımcı oluyor ve onların en önemli ödeme partneri oluyoruz." diyen İninal İş Geliştirme Yöneticisi Zafer Yılmaz, sözlerine şunları ekliyor: “Arena of Valor oyuncuları kolay ve güvenli alışveriş deneyimi yaşamalarının yanında, işbirliğimiz kapsamında Tencent Games'e sağladığımız API servislerimiz ile kendilerine sunulacak olan avantaj, indirim ve kampanyalardan da faydalanacaklar.”



Arena of Valor oyununa https://goo.gl/j2CeRC adresinden ulaşabilirsiniz.

ininal

arena of valor

ÖDEME