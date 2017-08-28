Beklenen telefon iPhone 8'in tanıtım tarihi belli oldu

İlk jenerasyon iPhone, bundan 10 sene önce, 29 Haziran 2007'de satışa sunulmuştu. Apple'ın efsane ismi Steve Jobs tarafından tanıtılan ürün, günümüz akıllı telefon sektörünün şekillenmesinde ciddi bir pay sahibi. 10 yıl sonrasında ise, Apple'ın yine etkileyici işlere imza atması bekleniyor. Şirket 12 Eylül'de iPhone 8'i de tanıtacağı yılın en büyük Apple etkinliğini duyurdu.

Bildiğiniz gibi Steve Jobs artık yok. Jobs'ı 2011 yılında pankreas kanseri sebebiyle kaybetmiştik. Jobs'ın ardından şirketin başına Tim Cook geçmişti ve halen de bu görevi sürdürüyor. Cook hakkındaki en dikkat çekici detaylardan biri, herhalde Jobs'ın yaşasaydı karşı çıkabileceği birçok projeye onay veriyor olması.

Cook döneminde polikarbon tasarım, daha büyük ekran ve kalem de dahil birçok çalışma gördük. Bu sene de 3 farklı iPhone modeli görmemiz sürpriz olmayacak. Söylenti detaylar ve beklentiler ise, özellikle 10. yıl sebebiyle yeni iPhone'ların tasarımlarında ciddi farklılıkların olacağı yönündeydi. Sadece tasarımsal olarak değil, teknik anlamda da değişiklikler yolda.

Sizlere çeşitli kaynaklardan daha önce farklı haberlerimizde aktardığımız üzere Apple, iPhone 8'de OLED ekran paneline geçiş yapacak. OLED panel, kaliteli görüntünün yanında düşük güç tüketimi de sağlayacak. Ekran panellerinin üreticisi ise Güney Koreli Samsung Display! Samsung'un yalnızca ekran tarafında değil, işlemci de dahil birçok noktada Apple'a katkı sunduğu bildiriliyor.

Bir diğer konu ise, uzun süredir beklenen kablosuz hızlı şarj teknolojisi. Samsung, özellikle güncel üst seviye modellerinde seviyeyi her geçen gün yükseltiyor. Dolayısıyla Apple'ın da artık iPhone 8 ile bu konuya da cevap vereceği konuşuluyor.

Son olarak, Apple'ın Touch ID parmak izi okuma sensörüne değinelim. YouTube'da yer alan bazı sızıntı videolar, Touch ID'in bu kez arka taraftaki Apple logosuna yedirildiğini gösteriyor. Tabii bunlar resmi videolar değil, dolayısıyla bir kesinlik yok.

Eğer bu olursa, ön tarafta açılacak boşluğa ekran gelebilir ve böylece daha büyük ekran mümkün olabilir. Touch ID hakkındaki diğer söylenti ise, iPhone 8'de olmayacağı yönünde. Onun yerine ön tarafa 3D yüz tarama sisteminin olacağı ve böylece daha güvenli ve kolay bir kullanımın sağlanacağı öne sürülüyor.

IPHONE 8'İN TANITILACAĞI GÜN XIAOMI KARŞI ETKİNLİK YAPABİLİR

Kulislerde konuşulanlar, iPhone 8'in 12 Eylül'de tanıtılacağı ve eylül sonuna doğru satışa sunulacağı yönünde. İlginç bir tesadüf ise Çinli Xiaomi ile yaşanacak gibi. Xiaomi de yeni telefon modeli Mi MIX 2'yi 12 Eylül'de tanıtmayı düşünüyor. Dolayısıyla 12 Eylül ilginç bir gün olabilir(!)

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