TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:15:34 HABERTURK.COM

23 Ağustos'ta tanıtılan ve Eylül ayında piyasada olması beklenen Galaxy Note 8 için Samsung Mobile Başkanı DJ Koh'dan "güvenilir" garantisi

  • 1 Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli
    1 | 8

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni üst seviye modeli Galaxy Note 8'i tanıttı. Ülkemizde iPhone 8'in dünya lansmanından 2 gün sonra yani 14 Eylül itibarıyla satışa çıkacak olan telefon, 4999 TL satış fiyatına sahip. 

  • 2 Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli
    2 | 8

    Galaxy Note 8, özellikle 6.3 inç değerde Super Amoled ekranı, IP68 sertifikalı suya ve toza karşı dayanıklı tasarımı ve arka tarafta konumlandırılan optik görüntü sabitleme özellikli (OIS) dual kamera sistemiyle dikkatleri üzerine topluyor. 

  • 3 Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli
    3 | 8

    Önceki Note modellerine bakıldığında, özellikle 5.7 inç ekran boyutunda ısrarcı bir tutum sergilendiğine tanıklık etmiştik. Bu yeni modelde tercih edilen 6.3 inç ekran büyüklüğü ve %83.2 ekran-çerçeve oranı, dev ekranda daha fazla içerik anlamına geliyor. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli
    4 | 8

    Düşündüren hamle ise ekran boyutu büyürken pil tarafındaki düşüştü. Note 7 modelinde 3500mAh pil kullanılırken Note 8'de 3300mAh pil yer alıyor. Peki bu, gerçekten de endişe verici bir hamle mi?

  • 5 Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli
    5 | 8

    Samsung Mobile Başkanı DJ Koh, Güney Koreli The Investor sitesine konuştu ve korkuların yersiz olduğunu belirterek "güvenilir garantisi" verdi.

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000