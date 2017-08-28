TEKNOLOJİ
Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli
28 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:15:34 | Güncelleme: 23:27:19
HABERTURK.COM
23 Ağustos'ta tanıtılan ve Eylül ayında piyasada olması beklenen Galaxy Note 8 için Samsung Mobile Başkanı DJ Koh'dan "güvenilir" garantisi
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni üst seviye modeli Galaxy Note 8'i tanıttı. Ülkemizde iPhone 8'in dünya lansmanından 2 gün sonra yani 14 Eylül itibarıyla satışa çıkacak olan telefon, 4999 TL satış fiyatına sahip.
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Galaxy Note 8, özellikle 6.3 inç değerde Super Amoled ekranı, IP68 sertifikalı suya ve toza karşı dayanıklı tasarımı ve arka tarafta konumlandırılan optik görüntü sabitleme özellikli (OIS) dual kamera sistemiyle dikkatleri üzerine topluyor.
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Önceki Note modellerine bakıldığında, özellikle 5.7 inç ekran boyutunda ısrarcı bir tutum sergilendiğine tanıklık etmiştik. Bu yeni modelde tercih edilen 6.3 inç ekran büyüklüğü ve %83.2 ekran-çerçeve oranı, dev ekranda daha fazla içerik anlamına geliyor.
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Düşündüren hamle ise ekran boyutu büyürken pil tarafındaki düşüştü. Note 7 modelinde 3500mAh pil kullanılırken Note 8'de 3300mAh pil yer alıyor. Peki bu, gerçekten de endişe verici bir hamle mi?
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Samsung Mobile Başkanı DJ Koh, Güney Koreli The Investor sitesine konuştu ve korkuların yersiz olduğunu belirterek "güvenilir garantisi" verdi.
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"Pil kapasitesini düşürmemizin birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi, kullandığımız 10 nanometre işlemci sayesinde güç kullanımında %30'luk bir tasarrufun gerçekleşiyor olması. Ek olarak kullanıcılar, kullanım alışkanlıkları doğrultusunda pil kullanım profillerini ayarlayabilecek. Ayrıca kullanılan pilin güvenliği olduğunu garanti ediyorum. Bu telefonu 2 yıl sonrasında kullandığınızda bile pilin hala %95 seviyesinde kapasiteyle kullanılabilir olacak."
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Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Note 7 modelinde yaşanan yanma ve patlama sorunları sebebiyle cihazın üretimini durdurmuş ve kullanıcılarından özür dileyerek dünya çapında bir iade süreci başlatmıştı.
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Samsung doğal olarak Note 8'de işleri bu kez çok daha sıkı tutmaya özen gösteriyor.