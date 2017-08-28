Samsung Galaxy Note 8'in pili daha küçük ama daha güvenli

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"Pil kapasitesini düşürmemizin birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi, kullandığımız 10 nanometre işlemci sayesinde güç kullanımında %30'luk bir tasarrufun gerçekleşiyor olması. Ek olarak kullanıcılar, kullanım alışkanlıkları doğrultusunda pil kullanım profillerini ayarlayabilecek. Ayrıca kullanılan pilin güvenliği olduğunu garanti ediyorum. Bu telefonu 2 yıl sonrasında kullandığınızda bile pilin hala %95 seviyesinde kapasiteyle kullanılabilir olacak."