Samsung Internet Browser v6.0 ücretsiz olarak yayınlandı

Güney Koreli Samsung, Android işletim sistemi akıllı cihazlar için hazırladığı Samsung Internet Browser'ın 6.0 versiyonunu ücretsiz olarak indirmeye sundu. Tarayıcıyı kullanabilmek için minimum Android 5.0 Lollipop işletim sistemine sahip bir cihazınız olmalı. Ardından Google Play Store'dan yeni versiyonu edinebilirsiniz.

Peki bu yeni tarayıcı bize neler sunuyor?

İnternette gezinirken hepimizin canını sıkan bir takım unsurlar vardır. Beklenmedik anda açılan ek sayfalar, arkası gelmeyen reklamlar ve zararlı yazılımlar barındırabilen güvensiz sayfalar gibi. Yeni tarayıcı, saydığımız tüm bu unsurları engelleyerek internet keyfinizin bozulmasını engelliyor.

Samsung Internet Browser v6.0'da gece modu ve yüksek kontrast modu da bulunuyor. Böylece bulunduğunuz ortamın ışık düzeyine göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Ek olarak, tarayıcıda online güvenli alışveriş sistemi ve Türkiye'de geçtiğimiz günlerde resmi olarak şirketini kuran Amazon'un alışveriş asistanı da var.

VR desteği, QR kodu okuma ve 360 derece videoları oynatma gibi özellikleri de unutmayalım.

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