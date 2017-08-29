Sony yeni mobil konsoluyla Nintendo'ya rakip olabilir

Sony, yeni bir konsolla Nintendo'ya rakip olabilir mi? Aslına bakarsanız iki firmanın kitleleri birbirinden farklı. Sony'nin PlayStation konsolları için hazırlanan oyunlarda grafiklerin ve seslerin önemi çok büyük. Zira "Yeni nesil konsol" olarak lanse edildikleri için oyun severlerin teknik anlamda beklentileri de yüksek oluyor.

Nintendo tarafı ise, Wii ve WiiU gibi konsollarında önceliğini eğlenceli oynanabilirlik ve renkli tasarımlardan yana kullanıyor. Zaten Nintendo'nun son hazırladığı konsollar mobil olarak da kullanılabiliyor ve "Sony rakip olabilir" derken tam da bunu kastediyorduk.

Sony, mobil tarafta son olarak PS Vita isimli konsoluyla boy göstermiş, ancak beklenen ilgiyi görememişti. Bunda akıllı telefonlar için hazırlanan ve büyük kısmı ücretsiz olarak yayınlanan oyunların da payı büyük. Öte yandan Vita için hazırlanan oyunlar da konsolun parlaması için yetersizdi. Yine de Sony'nin pes etmediği ve yeni bir mobil konsol üzerine çalışmalar yürüttüğü söylentileri yükseliyor.

Her ne kadar Türkiye'de çok bilinmese de Nintendo'nun Switch isimli yeni konsolu, mobil oyun keyfini bir adım daha ileriye taşıdı demek yanlış olmayacaktır. Bu konsolu isterseniz televizyona bağlayarak oturduğunuz yerden oyun oynayabiliyor, isterseniz yan taraflarına kontrolörler ekleyerek bir mobil cihaz formuna sokarak kullanabiliyor, isterseniz de kontrolörleri cihazdan ayırarak deneyimler yaşayabiliyorsunuz.

Son söylentilere bakılırsa Sony'nin de benzer özelliklere sahip taşınabilir bir PlayStation konsolu üzerine çalıştığı belirtiliyor. Bu konsolun PlayStation 4 Pro ile uyumlu olarak çalışması ve üstelik PS4 Pro oyunlarına ikinci ekran olarak destek sunması bekleniyor. Şimdi gözler, söylentilerin gerçek olup olmadığını anlamak üzere başka sızıntılara veya belki bir resmi açıklama için Sony'de olacak.

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