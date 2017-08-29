TEKNOLOJİ
Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu
29 Ağustos 2017 Salı, 20:05:33 | Güncelleme: 21:20:09
HABERTURK.COM
Sony, Almanya'da gerçekleştirilecek olan IFA'da yeni Xperia ile şova hazırlanıyor
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Japon teknoloji firması Sony, 1-6 Eylül 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilecek IFA 2017 fuarında olacak.
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Firmanın ağır topları olarak ise, Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact gösteriliyor. Resmi tanıtıma sayılı günler kala, iki model için de sızıntılar söz konusu.
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Xperia XZ1'de 5.2 inç FHD IPS LCD ekranın yer alması bekleniyor.
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Sony'nin Almanya'da görücüye çıkması beklenen cihazı Qualcomm'un yeni Snapdragon 835 çipsetinden güç alacak.
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XZ1'in kamerası ise dikkat çekici bir megapiksele sahip.
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Kamera özelliklerine uzun süredir önem veren Sony yeni amiral gemisinde 23MP ana kameraya sahip olacak.
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Önceki Sony modellerinde olduğu gibi bu modelin de suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası (IP68) var.
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IP68 sertifikasına sahip olan cihazlar 1.5 metre suda yarım saat boyunca kalabiliyor.
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Xperia XZ1 Compact da XZ1 ile benzer tasarımda olacak. Tasarımsal olarak en ciddi farkı daha küçük boyutlarda olması.
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Cihaz, 4.6 inç değerde FHD ekrana, 19MP ana kameraya ve yine XZ1'de olduğu gibi IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğine sahip.