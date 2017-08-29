TEKNOLOJİ

Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu

29 Ağustos 2017 Salı, 20:05:33 HABERTURK.COM

Sony, Almanya'da gerçekleştirilecek olan IFA'da yeni Xperia ile şova hazırlanıyor

  • 1 Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu
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    Japon teknoloji firması Sony, 1-6 Eylül 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilecek IFA 2017 fuarında olacak. 

  • 2 Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu
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    Firmanın ağır topları olarak ise, Xperia XZ1 ve Xperia XZ1 Compact gösteriliyor. Resmi tanıtıma sayılı günler kala, iki model için de sızıntılar söz konusu.

  • 3 Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu
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    Xperia XZ1'de 5.2 inç FHD IPS LCD ekranın yer alması bekleniyor. 

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  • 4 Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu
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    Sony'nin Almanya'da görücüye çıkması beklenen cihazı Qualcomm'un yeni Snapdragon 835 çipsetinden güç alacak.

  • 5 Sony Xperia XZ1 göründü, ilk detayları belli oldu
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     XZ1'in kamerası ise dikkat çekici bir megapiksele sahip. 

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