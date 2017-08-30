TEKNOLOJİ

Uber CEO'sunu ilginç hayat yolculuğu

30 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:08:51 HABERTURK.COM

Kurucu ortağı ve CEO'su Travis Kalanick'i şirketteki ayrımcı, cinsiyetçi kültür yüzünden kovan yönetim kurulu, sonunda yeni CEO için kararını verdi. Tatil sitesi Expedia CEO'su Dara Khosrowshahi, artık Uber'i yönetecek. İşte ABD'ye göçmen olarak gelen Khosrowshahi'nin başından geçenler

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    Geçen hafta, Silikon Vadisi'nin en değerli startup'ı olan Uber'in yönetim kurulu, yeni CEO görevini Dara Khosrowshahi'ye teklif etti.

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    Şirket, Khosrowshahi'nin teklifi kabul ettiğini bugün (30 Ağustos 2017) duyurdu.

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    48 yaşındaki yönetici hem zorluklarla dolu hem de ilham verici bir yaşam öyküsüne sahip.

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    60 milyar dolar değerlemesiyle Silikon Vadisi'nin en değerli şirketinin tepe koltuğuna oturan Dara Khosrowshahi'yi kolay günler beklemiyor.

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    Ancak bugüne kadar yaptıklarını okuyunca, Uber yolculuğunun onun için pek de zor olmayacağını düşünebilirsiniz.

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