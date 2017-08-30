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Expedia'nın yönetim kurulu durumdan o kadar memnundu ki, onu 2015 yılında 91 milyon dolarlık hisse ile ödüllendirdiler. Yıllık 4 milyon dolar maaşı bulunan Khosrowshahi, primler de hesaba katıldığında S&P listesine adını, 2015'in en çok kazanan yöneticisi olarak yazdırdı.