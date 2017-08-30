TEKNOLOJİ
Dünyanın en hızlı trenleri
30 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:03:45 | Güncelleme: 22:09:59
HABERTURK.COM
Dünyada 1950'lerde konuşulmaya ve uygulanmaya başlayan 'hızlı tren' kavramı ülkemize biraz geç gelse de, en hızlılar listesine girmeye başardık. İşte hız rekoru ve çalışma hızlarına göre en hızlı trenler
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Railjet - Avusturya
Azamî çalışma hızı - 230 km/sa
Hız rekoru: 275 km/sa
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2008-2009 yıllarında kullanılmaya başlanan Railjet, Avusturya'nın yanı sıra, Almanyai Macaristan, İsviçre, Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra bu yıl sonunda İtalya'ya da yolculuk yapabilecek.
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Bu elektrikli tren, klasik lokomotifli çekme sistemiyle ilerliyor.
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Sapsan - Rusya
Azamî çalışma hızı - 250 km/sa
Hız rekoru: 290 km/sa
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Siemens Velaro ailesinin tasarımını baz alan Sapsan, 2006 yılında 276 milyon euroluk bir anlaşmaya hazırlanmaya başlandı.
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30 yıllık servis anlaşması ise 300 milyon dolar değerindeydi.
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2009 yılında Moskova - St. Petersburg arasında devreye alındı.
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Pendolino (PKP) - Polonya
Azamî çalışma hızı - 200 km/sa
Hız rekoru: 291 km/sa
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Polonya'nın yanı sıra, İtalya, İspanya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Slovakya, İsviçre ve Çin'de de kullanılan Pendolino adlı eğimli trenler, İtalyan ETR 401 ve İngiliz BAPT tasarımlarını baz almış.
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Başlangıçta üretimi Fiat Ferroviaria tarafından yapılırken, 2000 yılından bu yana trenleri Alstom geliştiriyor ve üretiyor.
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1960'larda ve 70'lerde popüler olan bu eğimli trenler, 8 dereceye kadar yana doğru yatabiliyorlar. Bu özellik, dönüşlerde yavaşlamadan ve yolcuların konforunu bozmadan ilerlemesini sağlıyor.
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Polonya hızlı eğimli trenleri 2014 sonunda tanıttıktan sonra, müşteri sayısı yüzde 50 arttı.
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Thalys - Hollanda
Azamî çalışma hızı - 200 km/sa
Hız rekoru: 291 km/sa
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LGV Nord hattında hizmet veren Thalys, Eurostar trenlerinin de yer aldığı güzergahta Paris'ten Brüksel'e Amsterdam'dan Köln'e farklı rotalar izliyor.
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1987'de alınan dört şehri hızlı trenle bağlama kararı, 1996'da gerçeğe dönüştürülmüş.
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TSHR - Tayvan
Azamî çalışma hızı - 300 km/sa
Hız rekoru: 300 km/sa
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Japonların Shinkansen teknolojisi üzerine kurulu yapı, toplam 350 kilometrelik hatta kullanılıyor. 18 milyar dolara mâl olan hızlı tren sistemi, 2007'de hizmete girdi.
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Şu anda hızlı tren Tayvan nüfusunun yüzde 90'ını kapsayacak şekilde, şehir içi ve şehirler arası olarak kullanılabiliyor.
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SJ - İsveç
Azamî çalışma hızı - 200 km/sa
Hız rekoru: 303 km/sa
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İsveç'in yanı sıra Norveç ve Danimarka'ya da işleyen X2 adlı hızlı trenler, 40 adet tren setiyle hizmet veriyor.
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2012'de tanıtılan X55 adlı yeni trene geçiş sürecindeki ülke, hız konusunda bir değişiklik yaşamasa da, daha modern bir deneyim sunacak.
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Yüksek Hızlı Tren - Türkiye
Azamî çalışma hızı - 250 km/sa
Hız rekoru: 303 km/sa
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Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya olmak üzere iki hatta çalışan Yüksek Hızlı Tren, HT65000 ve HT80000 adlı iki tren modelini kullanıyor.
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2004'te başlayan ray yapımı, 23 Nisan 2007'de tamamlandı. TCDD, öncelikle çevre ülkelerde var olan hızlı tren setlerini hat üzerinde denemek istedi. Öncelikle Trenitalia'dan ETR 500 tren setini 4 aylığına kiralandı.
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14 Eylül 2007'de ETR 500 Y2 setiyle 303 km'lik hız rekoru kırıldı. 2007 yılının kasımında ise İspanyol CAF'den HT65000 satın alındı. HT80000 ise Siemens'ten alındı. Testler sonrasında YHT, 2009 yılında hizmete girdi.
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Italo - İtalya
Azamî çalışma hızı - 300 km/sa
Hız rekoru: 362 km/sa
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Italo, 2003'te İtalyan parlamentosunda tren tekelini durdurmak için bir karar alınmasıyla ortaya çıktı. Şirket, her yıl hızlı tren altyapısını kullanmak için 156 milyon dolar ödüyor.
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Italo, Milan'dan Napoli'ye Torino'dan Venedik'e kadar iki rotayla TrenItalia'nın Frecciarossa'sıyla yarışıyor.
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ICE - Almanya / Belçika
Azamî çalışma hızı - 320 km/sa
Hız rekoru: 368 km/sa
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InterCity Express'in kısaltması olan ICE trenleri birden fazla çeşidiyle yüksek hızlı seyahat imkânı sunuyor.
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Bunlardan ICE 3 modeli, 1999'da hizmete girdi ve Deutsche Bahn (Alman demiryolları şirketi) tarafından kullanılmaya başlandı.
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Siemens, ICE 3M/F'i baz alarak Siemens Velaro adlı tren ailesini hazırladı ve bunlar İspanya, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere ve Türkiye'de kullanılmaya başlandı.
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Frecciarossa 1000 - İtalya
Azamî çalışma hızı - 300 km/sa
Hız rekoru: 400 km/sa
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Hitachi İtalya ve Bombardier tarafından üretilen ve Bertone tarafından tasarlanan trenden 2010 yılında 50 adet sipariş verildi.
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2013'te ilki devreye alınan trenlerin tamamı artık teslim edilmiş durumda.
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AVE - İspanya
Azamî çalışma hızı - 320 km/sa
Hız rekoru: 404 km/sa
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Alta Velocidad Española (AVE) adlı sistem, 2017 yılındaki verilere göre Avrupa'nın en uzun, Çin'in ardından ise dünyadaki ikinci en uzun tren hattıdır.
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1992'de açılan ilk hat Madrid, Cordoba ve Sevilla şehirlerini bağlıyordu.
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Şu anda ise hattın uzunluğu 3 bin 100 kilometreyi buluyor.
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KTX - Güney Kore
Azamî çalışma hızı - 300 km/sa
Hız rekoru: 421 km/sa
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Seul ile Busan arasındaki ilk hattın inşaatına 1992'de başlandı. 2004'te ilk kısmı tamamlanan hat, 2010'da tamamen hizmete açıldı.
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Korail tarafından işletilen hatta, TGV ile aynı teknoloji kullanılıyor. Yani bu hatta tekerlekli bir tren işliyor.
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Şanghay Maglev - Çin
Azamî çalışma hızı - 350 km/sa
Hız rekoru: 501 km/sa
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Bir diğer manyetik levitasyonlu tren olan Şanghay Maglev, dünyanın ticari olarak işletilen ilk yüksek hızlı manyetik hatlı trenidir.
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1 Mart 2001'de inşaatı başlayan tren, 2004'te hizmete girdi. Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı ile Longyang Lu arasında, toplam 30,5 kilometrelik hatta hizmet veriyor.
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Toplam yolculuk 7 dakika 20 saniye sürüyor.
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TGV - Fransa
Azamî çalışma hızı - 320 km/sa
Hız rekoru: 575 km/sa
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Alstrom ve SNCF tarafından geliştirilen hızlı tren, 1981'de Paris ve Lyon arasında sefer yapmaya başladı. Şu anda Paris merkezli olarak çeşitli şehirlere ve komşu ülkelere gidiyor.
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2007'de ulaştığı 575 km/sa ile tekerlekli trenlerdeki hız rekoruna sahip.
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SCMaglev - Japonya
Azamî çalışma hızı: 320 km/sa
Hız rekoru: 603 km/sa
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Manyetik levitasyon teknolojisi ile raya değmeden ilerleyen Maglev tipi trenlerin en hızlısı, aynı zamanda dünyanın da en hızlısı olan SCMaglev.
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1960'lardan itibaren geliştirilen sistem, 1977'de 7 kilometrelik bir hatta test edildi. Testler 1997'ye kadar 18,4 km'lik başka bir hatta alındı. 2015'te önce 590 km/sa, sonra da 603 km/sa rekoru kırıldı.