Youtube logosu yenilendi

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2005-2011

Logo siyah renkteki “You” yani sen veya siz sözcüğünden ve "Tube" yani eski tüplü televizyonlara göndermeyle tüp sözcüğünün yanındaki yuvarlak kırmızı dikdörtgenden oluşmaktaydı. Bu logo halen diğer bazı sayfalarda kullanılıyor.