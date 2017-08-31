Seven Knights’a yeni özel kahraman Karl Heron geldi

Netmarble Games, mobil RPG Seven Knights için Karl Heron adlı yeni bir kahraman çıkardıklarını bugün duyurdu. Kudretlendirilmeye hazır yeni bir kahraman olan Karl Heron, çift mızrak kullanan bir saldırı kahramanı ve evrensel kahramanlarla birlikte oynanması öneriliyor. Yanındaki evrensel kahramanların anormal etkilere direnme ihtimallerini artırıyor ve aldıkları fiziksel hasarı azaltan pasif bir etkisi bulunuyor.
Teo tarafından bozguna uğratıldıktan sonra Karl Heron, Gece Kargası’na katılarak bağlılık yemini etti. Bir süre serbestçe gezdikten sonra, Yeonhee ve Kara Şövalyeler’in gitgide büyüyen tehdidi ve Teo’nun geri gelmesini isteyen mektubunun üzerine Gece Kargası üssüne döndü.
KARL HERON İLHAM KAYNAĞINI KUŞLARDAN ALIYOR
Eski Dört Lord’dan biri olan Teo liderliğindeki bir Gece Kargası grubundan olan Karl Heron’un yetenekleri kuşlardan esinlenmiş. Karl Heron’u oyuna gelişinin şerefine, Netmarble Artan Çağırma özelliğini de güncelledi. Yedi kere Karl Heron Artan Çağırma yapan oyuncular, garantili olarak 4 yıldız Karl Heron kazanacak.
Bunların yanında Netmarble, kahramanların yeteneklerini arttıran bir oyun içeriği olan Limit Kırma İçin Araştırma Şimdi Bitir seçeneğini oyuna ekledi. Eskiden oyuncuların önce kahraman ve mascot göndererek, belli bir sürenin sonunda ödül aldıkları Araştırma bölümünü tamamlamaları gerekiyordu. Artık bu yeni seçenek sayesinde oyuncular daha rahat bir oynanış elde edecek.
Seven Knights Google Play ve AppStore üzerinden ücretsiz olarak aşağıdaki bağlantılardan indirilebilir.
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