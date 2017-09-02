iPhone 8 gelmeden kopyası geldi

Teknoloji dünyası yeni iPhone 8'in tanıtılacağı 12 Eylül tarihini beklerken bir yandan da Çin'den ilginç haberler geliyor. Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz üzere, iPhone 8'in bir klon versiyonu hazırlanmış.

Videodaki telefonun yanlardan oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu, Home tuşunun ekrana yedirildiğini ve arka tarafta da dual kamera sistemine yer verildiğini görüyoruz. Videoda gördüğümüz arayüz ya iOS'un kendisi ya da iOS'a benzer bir Android arayüzü.

Türkiye'de havalimanında yakalanan örneklerde ise iPhone 8 klonlarında bir arayüz değil de direkt iOS çalıştığını görmüştük. Dolayısıyla bu cihazlarda da gerçekten iOS olma ihtimali olması kuvvetle muhtemel.

Bir akıllı telefon satışa sunulduktan sonra klon versiyonlarının da hazırlandığını görmüştük ama henüz resmi duyuru gelmeden o modelin klonunun hazırlanması daha önce rast gelmediğimiz ilginç bir durum. Şu sıralar Steve Jobs Sahnesi'nde yeni iPhone'ları tanıtmaya odaklanan Apple'ın konuyla ilgili nasıl bir aksiyon alacağını (belki de aldığını) yakın gelecekte görebiliriz.

Hatırlatmak gerekirse aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere kendi iPhone'unu yapan kişinin yöntemleriyle bu klon cihazlara iOS yüklemek de mümkün olabilir. Ne var ki bu cihazların sağlıklı çalışması gerçek iPhone'lardakine göre çok daha zor.

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