Doom serisinin efsane karakteri evlerinize geliyor

Doom video oyun serisinin efsanevi karakteri Doom Slayer, oyun severlerin evlerine konuk olmaya hazırlanıyor. Geliştirici id Software ve yayıncı firma Bethesda, Doom Slayer için sınırlı sayıda üretilen bire bir boydaki heykeli satışa sunduklarını duyurdu.

Almanya menşeli Muckle Mannequins firması tarafından hazırlanan 210 cm uzunluğundaki heykel, kargo fiyatı hariç olarak 3 bin 900 euro fiyat etiketine sahip. Türk lirası olarak hesapladığımızda, 16 bin liranın üzerinde bir fiyat demek bu. Ürün, sipariş verenlere 31 Aralık 2017 itibarıyla gönderilmeye başlanacak.

Doom konusunda dünyadaki sayılı koleksiyonerden biri olan Mahmut Saral'ın kouyla ilgili ne gibi çalışmaları var bilinmez ama tahminlerimize göre o da, onun gibi koleksiyonerler de bu parçanın özel bir versiyonunu çoktan kafalarına koymuş olmalı. Daha önce oyunlarla iligli hep küçük boyutlardaki figürleri duyardık ama Doom ile ilgili bu birebir heykel haberi konuya yeni bir boyut kazandırdı.

Doom

Doom slayer

Doom heykeli

Oyun dünyası