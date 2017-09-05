İlk orta kara delik bulundu

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin göbeğinde bulunan ve içerisinde çok büyük bir gaz bulutunu barındıran devasa bir kara delik keşfetti. Tahminlere göre kara deliğin kütlesi Güneş'in neredeyse 100 bin katı kadar.
Bilim insanları, kara deliğin şu ana dek hiç tespit edilememiş fakat var olduğuna inanılan türlerden biri olduğunu düşünüyor.
Orta kara delikler (IMBH) olarak bilinen tür, kozmik objelerin evrimiyle ilgili eksik bağlantılardan biri olarak gösteriliyor. Yapılan keşif, Güneş kütlesinden milyarlarca kat fazla büyüklüğe sahip dev kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair bilinmeyenleri göstermesi açısından da önemli bir adım olacak.
Dev kara deliklerin kaynağı hâlen bir sır olarak bilim insanlarının önünde durduğu gibi, bir alt kümesi olan orta kara deliklere ait herhangi bir izde şu ana dek bulunamamıştı.
Dev kara deliklerin oluşumuyla ilgili öne çıkan teorilerden biri galaksilerin ortasında birleşen orta kara delikler yoluyla ortaya çıktığı şeklindeydi. Böylelikle dev kara deliklerin muazzam boyutlara ulaşabiliği açıklanıyordu ve evrenin oluşumundan birkaç yüz milyon yıl sonra görüldüğü tahmin ediliyordu.
TARİHTE BİR İLK
Japonya'nın Keio Üniversitesi'nden Tomoharu Oka liderliğindeki bilim insanlarının araştırması Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.
Makalede, Samanyolu ortasında, benzer yapılarda görülmemiş seyreklikte özellikler barındıran moleküler bulut bulunduğu belirtildi. Bahsedilen özellikler "yaklaşık 105 solar kütle boyutundaki görünmez, yoğun bir nesneden" kaynaklı "yerçekimsel enerji" ile açıklanabilir.
Gizli obje için kullanılan sayısal simülasyonlarla, bulunan cisim şu anda genişlemeyen yani yerçekimsel olarak daha fazla cismi içerisine çekmeyen, bir orta kara delik olarak yorumlandı.
Cismin kara delik olduğu kesinleşirse Samayolu içerisinde Sagittarius A kara deliğinden sonra bulunan ilk kara delik olacak.
İZAFİYET TEORİSİNE KANIT OLABİLİR
Teorik çalışmalar ve bilim insanların tahmini, Samanyolu içerisinde 100 milyon ile 1 milyar arası kara delik olduğunu belirtiyor. Şu ana dek gözlemlenebilen kara delik sayısı ise sadece 60.
Genel izafiyet teorisinin somut kanıtlarının araştırılmasında, bu türden yüksek devinim özellikli kompakt cisimlerin bulunması son derece büyük öneme sahip ve modern fiziğe olağanüstü katkıda bulunabilir. Bilim insanları, yapacakları çalışmalarda kozmik cismin doğasını keşfetmeyi umuyor.
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