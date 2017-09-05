Moto, orta seviyeye güçlü  bir oyuncuyla damga vuracak

Telefon, 5.2 inç FHD ekrana sahip. Bu da cihazın hem iyi bir görüntü kalitesi sunarken hem de tek elde rahatlıkla kullanılabilmesi demek. Gücünü 2.2GHz hızında çalışan Snapdragon 630 işlemciden alan telefon, turbo şarj teknolojili 3000mAh pile sahip. Bu da X4'ün tek şarj ile 2 gün boyunca kullanılabileceği anlamına geliyor.

IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan cihazın en önemli özelliği ise üst seviye telefonlarda görmeye alışık olduğumuz dual kamera sistemini barındırıyor olması.

Moto X4'ün arka tarafında 12 ve 8MP değerde kameralar yer alıyor. Ön tarafta ise kendini ışık seviyesine göre ayarlayabilen bir 16 MP selfie kamera var.

Moto X4'ün eylül ayından itibaren 399 euro'luk fiyatla Avrupa'da satışa sunulacağı belirtiliyor.

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