TEKNOLOJİ

Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor

07 Eylül 2017 Perşembe, 09:40:13 HABERTURK.COM

Cassisini-Huygens NASA-ESA-ASI’nin Satürn sistemine gönderdiği amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasının yolculuk sırasında çektiği fotoğraflar yayınlandı

  • 1 Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor
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    Cassisini-Huygens NASA-ESA-ASI’nin Satürn sistemine gönderdiği amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasının yolculuk sırasında çektiği fotoğraflar NASA tarafından yayınlandı. Satürn’e gönderilen dördüncü uzay gemisi ve yörüngesine giren ilk uzay sondası olan Casssini, 1997'de uzaya fırlatılmıştı.

    Uzay aracı 2004 yılında Satürn'e vardıktan sonra bu gezegeninin yanı sıra Jüpiter'i de gözlemleyerek heliosferi ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu inceledi. Cassini, neredeyse her gün gezegenin halkalarını ve uydularının fotoğraflarını çekip, veri toplayıp Dünya'ya gönderen iki parçalı uzay aracı, adını astronom Giovanni Cassini ile Christiaan Huygens'dan alıyor.

    İşte Cassini-Huygens yolculuğunda çekilen muhteşem 60 fotoğraf. 

  • 2 Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor
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    15 Ekim 1997

    10/15/97'de nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Cassini, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Satürn'e yola çıktığı gün! İşte yolculuk böyle başlamıştı!

    Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü

     

  • 3 Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor
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    1 Ocak 2001

    Cassini, Jüpiter'e ziyareti için yerçekimi desteği alarak son hedefine doğru ilerliyor.

    Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü

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  • 4 Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor
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    23 Haziran 2004

    Güneş sisteminde bilinen en karanlık nesnelerden biri olduğu düşünülen şekilsiz ay Phoebe'ye yakın çekim.

    Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü

  • 5 Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor
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    7 Ocak 2005

    Satürn'ün yaralı ayı Lapetus'u yakından görüyoruz.

    Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü

     

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İlk "dalış" sırasında Cassini, Satürn'ün atmosferinin üstündeki bir dizi hızlı ateş görüntüsünü yakaladı ve NASA bu filmi sürekli bir film haline getirdi.

Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü

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