Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor

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Cassisini-Huygens NASA-ESA-ASI’nin Satürn sistemine gönderdiği amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasının yolculuk sırasında çektiği fotoğraflar NASA tarafından yayınlandı. Satürn’e gönderilen dördüncü uzay gemisi ve yörüngesine giren ilk uzay sondası olan Casssini, 1997'de uzaya fırlatılmıştı.

Uzay aracı 2004 yılında Satürn'e vardıktan sonra bu gezegeninin yanı sıra Jüpiter'i de gözlemleyerek heliosferi ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu inceledi. Cassini, neredeyse her gün gezegenin halkalarını ve uydularının fotoğraflarını çekip, veri toplayıp Dünya'ya gönderen iki parçalı uzay aracı, adını astronom Giovanni Cassini ile Christiaan Huygens'dan alıyor.

İşte Cassini-Huygens yolculuğunda çekilen muhteşem 60 fotoğraf.