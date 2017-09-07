Satürn’e gönderilen Cassini-Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar nefes kesiyor

Cassisini-Huygens NASA-ESA-ASI’nin Satürn sistemine gönderdiği amiral gemisi sınıfı robotik uzay sondasının yolculuk sırasında çektiği fotoğraflar NASA tarafından yayınlandı. Satürn’e gönderilen dördüncü uzay gemisi ve yörüngesine giren ilk uzay sondası olan Casssini, 1997'de uzaya fırlatılmıştı.
Uzay aracı 2004 yılında Satürn'e vardıktan sonra bu gezegeninin yanı sıra Jüpiter'i de gözlemleyerek heliosferi ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu inceledi. Cassini, neredeyse her gün gezegenin halkalarını ve uydularının fotoğraflarını çekip, veri toplayıp Dünya'ya gönderen iki parçalı uzay aracı, adını astronom Giovanni Cassini ile Christiaan Huygens'dan alıyor.
İşte Cassini-Huygens yolculuğunda çekilen muhteşem 60 fotoğraf.
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15 Ekim 1997
10/15/97'de nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Cassini, Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Satürn'e yola çıktığı gün! İşte yolculuk böyle başlamıştı!
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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1 Ocak 2001
Cassini, Jüpiter'e ziyareti için yerçekimi desteği alarak son hedefine doğru ilerliyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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23 Haziran 2004
Güneş sisteminde bilinen en karanlık nesnelerden biri olduğu düşünülen şekilsiz ay Phoebe'ye yakın çekim.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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7 Ocak 2005
Satürn'ün yaralı ayı Lapetus'u yakından görüyoruz.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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14 Ocak 2005
Huygens sondası tarafından yakalanan ay Titan yüzeyinden renkli görüntü.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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16 Kasım 2005
Satürn'ün F-halkası içine gömülü olan, çoban ayı denilen Pandora'nın yakın çekimi. Sadece 83 kilometre ileride.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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18 Ekim 2006
Satürn'ün F-halkasının kaotik bir rahatsızlıktan oluşan kenar görünümü.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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12 Mart 2010
Tethys'in dev krateri Odysseus'a yakın çekim.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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18 Aralık 2014
Satürn'ün halkalarına etkileyeci bir efektle bakış
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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28 Temmuz 2014
Enceladus yüzeyindeki sıvı su hüzmeleri.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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26 Ocak 2015
Hulahup dolanmış pinpon topu!
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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10 Şubat 2015
Ay Rhea'nın ufuk görüntüsü.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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31 Mayıs 2015
Satürn'ün garip süngerimsi ayı olan Hyperion'la tanışın!
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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17 Ağustos 2015
Ay. Dione.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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20 Ağustos 2015
Yakın çekim Dione.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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27 Ekim 2015
Görüntüde Satürn'ün halkaları tarafından bölünen Janus ve Tethys aylarını yer alıyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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13 Kasım 2015
Titan'ın puslu atmosferi kızılötesi kameralar kullanarak görüntülendi.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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8 Nisan 2016
Sağda, bilim adamlarının uçan küçük bir nesneden kaynaklandığına inanılan dış "F halkası" nda bir bozukluk görebilirsiniz.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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5 Eylül 2016
Bu görüntü, Satürn'ün kuzey kutbu bölgesinde altıgen şeklindeki bulut bantlarını gösteriyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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9 Eylül 2016
Satürn'ün kuzey kutbunun bu görüntüsü, gezegenin yüzeyindeki ay gölgelerinin dansını gözler önüne seriyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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23 Ekim 2016
Mimas burada Satürn'ün halkalarının önünde gibi duruyor ama esasında 45 bin kilometre uzakta.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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15 Eylül 2016
Satürn, yaz gündönümüne yaklaşıyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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11 Kasım 2016
Bu karede Tethy'nin ya da bilinen diğer adıyla Star Wars'taki Death Star ayı görülüyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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19 Kasım 2016
Satürn'ün ayı Mimas'ın bu yakın çekiminde Herschel lakaplı dev krateri görüyorsunuz. Bu krater, Yıldız Savaşları'ndan Death Star'a benzetiliyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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27 Kasım 2016
Enceladus, Satürn'ün uydularının çoğuna benzer şekilde buzlu ve soğuktur. Ancak merak uyandırıcı şekilde farklıdır! Buzlu kabuğunun altında suyun ve bilinmeyen bir ısı kaynağının olduğu biliniyor. Bu kombinasyon Enceladus'un yaşama izin verebileceğini düşündürüyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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2 Aralık 2016
Bu kızıl ötesi görüntü Satürn'ün atmosferinde 1,770 kilometre/saat hızlara ulaşabilen bantları gösteriyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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16 Ocak 2017
Bu görüntü, Satürn'ün halklalarındaki boşluklardan birinde yer alan ve minik dalgaları öyle hareketlendiren küçük ay Daphnis'i gösteriyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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18 Ocak 2017
1013886.72 kilometre uzaklıktaki bu görüntü, Satürn ve halkalarını gösteren bir başka başarılı fotoğraf.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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22 Ocak 2017
Satürn'ün kuzey kutbu açısal altıgen formunu alır.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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30 Ocak 2017
İşte Mimas.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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3 Şubat 2017
Satürn, Mayıs 2017'de gündönümüne ulaşacak ve gölgesi halkalarına karışacak.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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7 Mart 2017
Bu bileşik fotoğraf, güneş sisteminin en tuhaf aylarından biri olan Pan'ın iki görüntüsünü gösteriyor. Bilim adamları Pan'ın Satürn'ün halkaları içinde oluştuğuna ve ayın ekvatoru boyunca büyük bir diseksiyon kütlesine dönüştüğüne inanıyorlar.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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12 Nisan 2017
Halkalar arasındaki küçük noktayı tanıdınız mı? İşte Dünya!
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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5 Mayıs 2017
Cassini'nin ikinci dalışı sırasında çekilen bu görüntü, halkaların yakın kenar görüntüsünü gösteriyor.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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13 Mayıs 2017
Satürn'ün dramatik görünümü
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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17 Mayıs 2017
Halkalara detaylı bir bakış...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitü
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18 Mayıs 2017
Alttan bakıldığında Satürn...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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18 Mayıs 2017
Alttan yukarı doğru bir bakış...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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27 Mart 2017
Kuzey Kutbu görüntüsündeki ay Mimas burada adeta uzaktaki küçük bir nokta olarak kalmış.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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28 Mayıs 2017
Yakın plan çalışılan halkalar ne kadar ince olduklarını sergiliyor...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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5 Haziran 2017
Halkaların köşeleri...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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9 Haziran 2017
Satürn'ün ayı Titan'da yaz mevsimiyle sürüklenen parlak metan bulutlar...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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13 Haziran 2017
Aşağıdan yukarı Satürn...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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23 Haziran 2017
Satürn'ün ayı Dione.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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5 Temmuz 2017
Bir başka Satürn profili...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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11 Temmuz 2017
Titan'ın puslu parçalanması.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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16 Temmuz 2017
Baş aşağı...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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17 Temmuz 2017
Değişik bir bakış açısıyla Satürn
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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17 Temmuz 2017
Uzayın gizemi
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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1 Ağustos 2017
Dondurulmuş Enceladus'un ayrı bir çekimi.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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6 Ağustos 2017
Halkaların çarpıcı bir görünümü.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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12 Ağustos 2017
Yukarı bakıyorum.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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17 Ağustos 2017
Gökkuşağı olarak halkalar.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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17 Ağustos 2017
Satürn'ün iyi tarafı.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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27 Ağustos 2017
Satürn'ün Hitchcockvari profili...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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28 Ağustos 2017
Satürn'ün halkaları ile kenarı.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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30 Ağustos 2017
Satürn'ün ayı Titan'a puslu bakışı.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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31 Ağustos 2017
Satürn profil görünümü...
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
İlk "dalış" sırasında Cassini, Satürn'ün atmosferinin üstündeki bir dizi hızlı ateş görüntüsünü yakaladı ve NASA bu filmi sürekli bir film haline getirdi.
Fotoğraf: NASA / JPL-Caltech / Uzay Bilimleri Enstitüsü
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