Hearthstone’da değişiklikler yolda

Gazete Habertürk'ten Asım Öner'in haberine göre, 2 adet Druid, bir Warrior, 1 Shaman ve 1 adet ‘Murloc’ cinsi kartla beraber toplamda 5 değişiklik önümüzdeki günlerde bizleri bekliyor. Geçen sene ‘Hall of Fame’ adı ile klasik kartlardan dengeleri bozan ve güçlüleri standart oyun formatından çıkaran Blizzard, yıl sonunda ‘Ice Block’ kartı için de bu uygulamaya gidileceğinin sinyalini verdi.

Ayrıca herkesin büyük bir merakla beklediği ‘Ultimate Infestation’da herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini belirtmesi üzerine, çeşitli forumlarda eleştiri oklarını üzerine çekti. Blizzard’ın bu kartla ilgili yaptığı açıklamada, bu kartın radarlarında olduğu ama şimdilik en güçlü kartlar arasında önceliğin ‘Innervate’ ve ‘Spreading Plague’de olduğunun altını çizdi. Değiştirilen kartları ve oyunda nasıl bir etki yaratacağına bir göz gezdirmekte fayda var.

Innervate: 0 mana’ya yapılan bu tempo amaçlı büyü, eskiden 2 mana kazandırıyordu. Artık 1 mana kazandıracak Innervate, Rogue kartı ‘Counterfeit Coin’ ile aynı özellikte olacak. Daha çok ‘Gadgetzan Auctineer’ kartıyla beraber kullanılıp kart çekme özelliğinden faydalanılması bekleniyor. Ayrıca bu sayede agresif destelerde, cevap veremeyeceğiniz 3-4 manalık açılışların da önüne geçilmesi planlanıyor. Spreading Plague: Knights of the Frozen Throne paketinin en etkili savunma kartlarından biri, Druid sınıfının havuzuna eklenmişti. Geniş bir kullanım yelpazesine sahip ‘Spreading Plague’, 5 mana’dan 6 mana’ya çıktı. Bu sayede belki her desteye eklenme özelliği ortadan kalkmayacak olsa da bir tur geç oynanmasıyla agresif destelerin korkulu rüyası olmaktan çıkabilir. Bu değişiklik aslında çok büyük bir fark yaratmayacak gibi gözüküyor ama ‘Innervate’in de güç kaybetmesi, ‘Spreading Plague’i dolaylı olarak etkileyecektir. Bu da şimdilik küçük gözüken bu güçsüzleştirmenin etkisini muğlaklaştırıyor.

Fiery War Axe: Hearthstone çıktığı günden beri oyundaki en iyi silah olma özelliğini taşıyan 2 mana’lık, Warrior’un eski dostu etkisini kaybediyor. Oyunun başında kullanılamayacak olan Fiery War Axe artık 3 mana. Halen popülerliği devam eden agresif deste ‘Pirate Warrior’ da ne yazık ki gücünü bu karttan alıyordu. Kontrol destelerinin değişmez kartı, oyundaki agresif rüzgârı durdurmak için feda edilmiş olsa da Blizzard’ın kontrol oyununu destekleyen bu hamleleri takdire şayan. Pirate Warrior’ı bu denge değişikliğinden sonra görme ihtimalimiz oldukça düşük. Hex: Beklenmedik değişiklerden biri ise, Shaman’ın en güçlü adam eksiltme kartına geldi. 3 mana’dan 4 mana’ya çıkan Hex, pek şikâyet edilmemiş olmasına karşın Blizzard tarafından yine de nasibini almış. Güç dengelerini sağlamayı amaçladıklarını belirten Blizzard, buna örnek olarak da ‘Polymorph’u gösterdi. Mage kartı neredeyse aynı etkiye sahip olmasına karşın daha pahalı, bu durumda da ‘Hex’ haksız bir avantaj elde ediyordu. Her türlü karta cevap olarak kullanabilen Hex, artık kontrol Shaman destelerinde otomatik olarak eklenen bir kart olmaktan çıkabilir.

Murloc Warleader: Gelecek olan denge değişikliklerinde sınıf kartı olmayan tek kart ‘Murloc Warleader’. ‘Murloc’ sınıfı sinerjisinin belkemiği olan savaş lideri, ‘Murloc’ kardeşlerine hem can hem de saldırı özelliği veriyordu. Bu durumda alan etkili kartlar, can fazlası bulunan ‘Murloc’ları öldürmede yeterli olmuyordu. Blizzard’ın bu durumdan rahatsız olduğu bu değişikle kesinlik kazanmış oldu. Genel olarak ‘Murloc Paladin’ destesinde kullanılan bu kartın değişikliği belki de koskoca bir deste çeşidinin yok oluşuna sebep olabilir. Bu yüzden etrafta daha çok ‘Divine Shield’ veya ‘Buff’ sinerjisini bulunan Paladinler görebiliriz.

