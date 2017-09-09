Oyunseverlere müjde! Patapon geri döndü

Gazete Habertürk'ten İlker Karaş'ın yazısına göre, bu açığı iyi dolduran oyun adından uzun yıllar bahsettirdi. Ve şimdi özüne sadık kalarak yeni nesil için geri döndü. Sevimli çizimleriyle ritmiyle anlaşan, birbirlerini ürettikleri senkronla motive ederek düşmanlarına karşı mücadele eden bir kabilenin, Zigaton ordusu tarafından vatanlarından uzaklaştırılan Patapon kaviminin hikâyesini oynuyoruz.

PATA-PATAPATA-PON! gibi ritimler sayesinde yönlerdirdiğimiz kabile bireyleri çok eğlenceli kişiliklerden oluşuyor. Ritime ne kadar uyar, tuşlara senkronize olarak basarsanız kabile size o kadar ayak uyduruyor ve gaza gelip ekranda ilerlemeye, düşmanlarına karşı mücadele etmeye başlıyor. Bu yönlendirme sayesinde bölüm sonundaki canavarlara karşı da mücadele edip onları yenmek için oynuyorsunuz. Kolay gibi gözüken işlem sizi hızlı olmaya ve hata yapmamaya zorluyor. Örneğin “pata pata pata pon” komutu kabileyi ileri doğru gitmeye ikna ediyor. “pon pon pata pon” komutu ise bu eğlenceli dostlarımızın saldırması için bir komut olarak onlara yansıyor.

Her bölümde 3 farklı birim türü seçebiliyoruz. Bu birimlerin birbirlerine uygun olması sizin daha etkili oynamanızı sağlıyor. Farklı bölümler sayesinde ordumuzu geliştirebiliyor, birimlerimize daha uyumlu hale gelebiliyoruz. PSP’da çıktığı zamanda oynayamadıysanız ya da eski günleri yâd etmek istiyorsanız PS4’te kocaman bir ekranda bu kabilenin macerasına ortak olabilirsiniz. 53 TL gibi uygun bir fiyattan oyuncularla buluşan oyun size eğlenceli ve bir o kadar da hırslı dakikalar yaşatacak.

PlayStation Portable Patapon

patapon oyunu