Sharp 8K televizyon satışa çıkarıyor

FHD televizyonlar her geçen gün yaygınlaşırken, bir yandan da 4K televizyon yelpazesi genişliyor. Sunulan özellikler ve istenen fiyatlar tabii ki birçok kullanıcı için çok önemli. Bazı firmalar ise FHD ve 4K seçeneklerinin yanına bir de 8K seçeneğini eklemeye başladı bile.

Sharp, 70 inç'lik yeni 8K televizyonu Aquos 8K TV'yi tanıttı. 7680x4320 çözünürlük sunan televizyon, FHD televizyonlara kıyasla 16 kat fazla çözünürlük sunuyor. Sharp firması bu televizyonun "ultra gerçekçi detaylar" sunabildiğini belirtiyor.

Tabii ki içerik konusunda an itibarıyla bir takım sıkıntılar söz konusu. 4K içeriklerin bile yeni yeni arttığını göz önüne alırsak, 8K içeriklerin yaygınlaşması için daha vakit olduğunu söyleyebiliriz.

Sharp, bu televizyon modelini yıl sonuna doğru Çin ve Japonya'da satışa sunmayı planlıyor. Önümüzdeki yılın mart ayı itibarıyla da Avrupa'ya gelecek. Bu arada, henüz firmadan resmi bir fiyat açıklaması gelmedi, ama tahminlere göre 9 bin dolar civarında bir fiyatı olacağı tahmin ediliyor.

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