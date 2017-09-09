Sandisk'ten tüm zamanların en geniş kapasiteli microSD kartı

Sandisk, tüm zamanların en geniş kapasiteli microSD hafıza kartını tanıttı. Kartın tam 400 GB kapasitesi bulunuyor. Bunun yanında saniyede 100 MB hızda veri transferi gerçekleştirilebiliyor, ki bu da işlemlerinizi oldukça hızlı gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Dakikada 1200 adede kadar fotoğraf transferi mümkün.

Sandisk, bu kartın Android tabletler ve telefonlar için ideal olduğunu belirtirken ufak örneklemeler yapmayı da sürdürüyor. Örneğin, bu karta toplamda 40 saat uzunluğunda HD video depolaması yapabilirsiniz.

Ve gelelim fiyatına. Sandisk, yeni kartını 250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak.

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SanDisk