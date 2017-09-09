Acer, yeni 360 derece 4K kameralarını tanıttı

Acer, 360 derece çekim yapabilen iki yeni kamera tanıttı. Bu kameralardan ilki, Holo 360 isimli model. Snapdragon 625 işlemcisine sahip olan bu cihaz, 3 inç ekrana ve LTE bağlantı teknolojisine sahip. Android 7.1 işletim sistemi bulunan kamera, 4K çözünürlükte 360 derece videolar çekebilir ve kolaylıkla sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

İkinci kamera olan Vision 360 ise, motorlu taşıtlar için tasarlanan bir kamera. Bu kamera da 4K çözünürlükte 360 derece çekimler yapabiliyor. Böylece hem park hem de seyir halindeyken aracınızın tüm açılardan görüntüleri kayıt altına alınıyor. Aynı zamanda GPS ile konum bilgisi ve aracınızın hız seviyesi gibi bilgiler de kayıt altında oluyor.

Acer, kasım ayında satışa sunacağı Holo 360 modeli için 429 dolar talep ediyor. 414 dolarlık fiyat etiketi bulunan Vision 360 modeli ise yıl sonuna doğru satışta olacak.

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360 derece panoramik görülecek