Microsoft, Xbox One'a klavye ve fare desteği getiriyor

Microsoft, yeni nesil oyun ve eğlence konsolu Xbox One'a klavye ve fare desteği getirmeye hazırlanıyor. Yetkililer, bu yeni güncellemeyle birlikte hem oyun yapımcılarına hem de oyun severlere yeni imkanlar sunabilecek.

Microsoft yetkililerinden gelen bilgiler, klavye ve fare desteğinin yakında sunulacağı yönünde. Bu yeni güncellemeye destek verecek ilk oyunların da çok kısa zamanda duyurulacağı bildirildi.

Tabii bazı oyun severler bu durum karşısında endişelerini gizleyemiyor. Zira özellikle online oyunlarda bir tarafın klave + fare ile oynarken diğer tarafın gamepad ile oynaması "adaletsizlik" olarak algılanabiliyor.

Microsoft'un cevabı ise şimdiden hazır. Oyuncular, online oyunlarda rakiplerini kendileri belirleyebilecek. Yani istenirse klavye + fare kullanan oyuncularla hiç karşılaşmayacaklar bile.

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