45 tonluk tank Akdeniz'in derinliklerinde

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Antalya'daki bu potansiyelin değerlendirilmesini hedeflediklerini aktaran Karaloğlu, "Türkiye özellikle bu alanda rakiplerine ciddi bir fark yaratabilir. İnanıyorum ki bu proje, Kaş'ın pozitif gelişimine önemli katkı sağlayacak. Turizm Antalya'da dört mevsim devam edecek. Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, projeye destek veren, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.