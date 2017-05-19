TURİZM

Bu tank dalış turizmi için batırılacak

04 Haziran 2016 Cumartesi, 14:18:47 DHA

Türkiye'nin önde gelen dalış merkezlerinden Antalya'nın Kaş İlçesi'nde bir tank, dalış turizmi için batırılacak. Daha önce batırılan gemi ve uçağın ardından yarın batırılacak tank, turizme hizmet edecek.

  • 1 Bu tank dalış turizmi için batırılacak
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    DHA'nın haberine göre, Türkiye'nin önde gelen dalış merkezlerinden Antalya'nın Kaş İlçesi'nde bir tank, dalış turizmi için batırılacak.

  • 2 Bu tank dalış turizmi için batırılacak
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    Daha önce batırılan gemi ve uçağın ardından yarın batırılacak tank, turizme hizmet edecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun çabalarıyla Türkiye'nin önemli dalış noktalarından Kaş'ta yeni bir dalış noktası oluşturmak amacıyla tank batırılacak. Dalış turizmini geliştirmek hedefiyle batırılacak tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlandı.

  • 3 Bu tank dalış turizmi için batırılacak
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    ABD yapımı 45 ton ağırlığında 1960 model tank Konya'dan Kaş'a getirildi. Görev süresi tamamlanan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetre top yer alıyor.

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    Büyük bir vinçle eski Kaş Yat Limanı'nda indirilen tank, uzman dalgıçlar tarafından balonlarla su yüzeyine taşınacak. 

  • 5 Bu tank dalış turizmi için batırılacak
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    Tank, bir tekne yardımıyla Kaş'ın yaklaşık 1,5 mil açıklarındaki Güvercin Adası Bölgesi'nde yarın saat 16.00'da batırılacak.

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