Bu tank dalış turizmi için batırılacak

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Kuşadası Körfezi'ndeki dalışlarda Akdeniz foku, vatoz, orfoz, beyaz laos gibi ender rastlanan su altı canlılarını görmenin mümkün olduğunu, bu nedenle su altı fotoğrafçılarının ve dalış meraklılarının bölgeyi tercih ettiğini dile getiren Pat, dev uçağın batırılmasının bölgeyi su altı destinasyonunda bir adım öne taşıdığını bildirdi.