TURİZM
Instagram 2016'nın en popüler yerlerini açıkladı
31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:21:25 | Güncelleme: 11:26:13
Mobil fotoğraf ve video platformu Instagram, 2016'da kullanıcılarının en çok paylaştığı yerlerin listesini açıkladı. İşte Instagram'In en popüler lokasyonları
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20- Niagara Şelalesi, Ontario
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19- Empire State, New York
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18- Metropolitan Müzesi, New York
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4
4
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20
17- Notre-Damekatedrali, Paris
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5
5
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20
16- Barcelona centre, İspanya
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6
6
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15- Tower Köprüsü, Londra
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7
7
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14- Los Angeles Uluslararası Havalimanı
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8
8
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13- Madison Square Garden, New York
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9
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10
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20
11- Siam Paragon, Bangkok
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11
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10- VDNKh (Vystavka Dostizheniy Narodnogo Khozyaystva), Moskova
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9- Brooklyn Köprüsü, New York
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8- Santa Monica, Kaliforniya
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4- Times Meydanı, New York
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3- Central Park, New York
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2- Universal Studios Properties
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