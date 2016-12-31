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Instagram 2016'nın en popüler yerlerini açıkladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:21:25

Mobil fotoğraf ve video platformu Instagram, 2016'da kullanıcılarının en çok paylaştığı yerlerin listesini açıkladı. İşte Instagram'In en popüler lokasyonları

  • 1
    1 | 20

    20- Niagara Şelalesi, Ontario

  • 2
    2 | 20

    19- Empire State, New York

  • 3
    3 | 20

    18- Metropolitan Müzesi, New York

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