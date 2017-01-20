Bakan Avcı'dan Rusya ile "dizi" açılımı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Antalya’da bir süre önce Rus medyası ile toplantı yaptığını belirterek, “Rusya’dan, ‘Ortak dizi yapalım’ teklifi geldi. Biz de ‘Bakanlık olarak size aracılık ederiz’ dedik. Türk dizileri bütün dünyada ciddi bir ilgi görüyor” dedi. Avcı, bir grup gazeteciyle bir araya geldi, şunları söyledi:

TURİZMDE İYİ SİNYALLER

Turizm açısından iyi sinyaller geliyor. Rusya pazarı toparlanıyor. Avrupa pazarında da bir toparlanma bekliyoruz. Onun sinyalleri de var.

İSRAİL’E SEYAHAT

İsrail’de yapılacak Turizm Fuarı’na gideceğim. Türkiye bu fuara en son 2010 yılında katılmıştı. Kültürden, turizmden, bilimden sorumlu bakanlarla, üniversite çevreleriyle görüşeceğim. Fuar ile turizm ve kültürel ilişkilerimizin artırılması sağlanacak.

OTEL FİYATLARI

Bu yıl otel fiyatlarında bir düşüş olmayacak, ama herhangi bir artış da olmayacak. Yerliye de yok yabancıya da yok.

RUSLARLA DİZİ

(Antalya’da bir süre önce Rus medyası ile toplantı yaptığını belirterek) Rusya’dan ‘Ortak dizi yapalım’ teklifi geldi. Biz de ‘Bakanlık olarak size aracılık ederiz’ dedik. Türk dizileri bütün dünyada ciddi bir ilgi görüyor.

Gazete Habertürk